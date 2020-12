Altenburger Musikerpaar fürchtet seelische Verarmung von Pflegeheimbewohnern

Altenburg

Seit zehn Jahren stimmen Franziska und Reinhard Haucke Pflegeheimbewohner musikalisch auf den Advent ein. Für gewöhnlich spielen sie im Dezember täglich in verschiedenen Einrichtungen. Die Altenburger schenken Freude, mit traditionellen Weihnachtsliedern zum Mitsingen und besinnlichen Geschichten. Und sie zeigen den alten Menschen, dass sie nicht vergessen sind.

Angst um Gemütszustand der Heimbewohner

In diesem Jahr ist alles anders, mit unabsehbaren Folgen für die Senioren. Der pandemiebedingte Wegfall des Weihnachtszauber-Programms lässt die Musiker um den Gemütszustand der Heimbewohner bangen. „In den Weihnachtsliedern finden sich die alten Menschen wieder“, meint Sängerin Franziska Haucke. „Musik rührt andere Areale im Gehirn an und wird tiefer abgespeichert. Wenn die Leute die Lieder ihrer Kindheit wiedererkennen und mitsingen, sehen wir, wie wichtig diese Art der künstlerischen Unterhaltung in den Pflegeheimen ist.“

Anzeige

Verbrannte Erde nach Pandemie

Ehemann Reinhard Haucke fürchtet, im Seniorenbereich nach der Pandemie verbrannte Erde und ein schwarzes Loch vorzufinden. „Die Bewohner werden zwar körperlich versorgt, aber sie vereinsamen durch die aktuelle Situation und stumpfen ab. Wenn man nichts Künstlerisches einbringt, verkümmern seelische Anteile und alles schläft ein.“

Liebe und überschaubare Dinge für Senioren

Hauckes sehen sich in den Heimen als Dienstleister. Sie möchten ein Stück Liebe und Anerkennung weitergeben und den Bewohnern vermitteln, dass sie trotz Alters sowie körperlicher und geistiger Einschränkungen wertvoll sind. „Wir stellen uns auf die Menschen ein. Im Pflegeheim muss man davon ausgehen, dass die Auffassungsgabe nachgelassen hat. Die Bewohner brauchen überschaubare Dinge“, erklärt Reinhard Haucke.

Früher war alles besser

Ein Auftritt vor den Fenstern der Einrichtungen kommt als Alternative für die Musiker nicht in Frage. Abgesehen vom eigenen Gesundheitsrisiko bei winterlichen Temperaturen leben die rund einstündigen Programme von Nähe und Publikumskontakt. Auch außerhalb der Weihnachtszeit werden die Senioren auf musikalische Reisen in ihre Jugendzeit mitgenommen. „Früher war alles besser“ ist eine Einladung zum Schwelgen in Erinnerungen, zum Schunkeln und Mitsingen.

Das Musikerduo nahm im November an der Aktion „Live und in Farbe“ auf dem Altenburger Markt teil. Quelle: Mario Jahn

Sehnsucht nach Herzenswärme

Niemand weiß, wie lange die aktuellen Gesundheitsmaßnahmen noch andauern. „Die Zeit der Isolation und Maskenpflicht kann man nicht einfach aussitzen“, findet Reinhard Haucke. „Diese Zeit ist für die Alten verloren. Der Verzicht auf Nähe und Freude ist verheerend. Es ist schwierig, mit Maske im Gesicht den Menschen ein Gefühl zu vermitteln. Das Lächeln bleibt unter der Maske verborgen.“ Und gerade in der Weihnachtszeit merke man die Sehnsucht der Menschen nach Zuwendung und Herzenswärme.

Ihr musikalisches Engagement führt das Musikerpaar Haucke normalerweise in Senioreneinrichtungen im gesamten Landkreis und darüber hinaus. Der Auftrittsradius erstreckt sich bis nach Zwickau, Zeitz, Chemnitz und Gera. Es wäre nicht nur für Franziska und Reinhard Haucke bitter, wenn die Musik im Leben der Senioren keine Rolle mehr spielte.

Reinhard Haucke präsentiert stolz die im Oktober 2020 erschienene CD des Künstlerpaares mit christlichen Liedern. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber