Altenburger Musikfestival: Fällt Jubiläumsjahrgang aus?

Altenburg

Ausgerechnet der Jubiläumsjahrgang des Altenburger Musikfestivals droht nun, wie vieles andere auch, der Corona-Krise zum Opfer zu fallen. Endgültig festlegen will sich der Vereinsvorstand zwar erst Ende Mai, aber die Zeichen für das „30.“ stehen alles andere als gut. Eine Entscheidung ist indes schon gefallen: Die am 10. Mai geplante Konzertvorschau mit Felix Reuter ist abgesagt. „Wir können nicht garantieren, dass im Bachsaal die geforderten Abstandsregelung eingehalten wird“, erklärt Vorstandsmitglied und Cheforganisator Rolf Olischer auf OVZ-Anfrage. „Zudem ist die traditionell am Muttertag stattfindende Vorschau alljährlich der Startschuss für den Ticketverkauf. Und das ist nun definitiv nicht möglich, solange wir nicht wissen, ob das Festival überhaupt über die Bühne gehen kann.“ So erspart man sich die notwendig werdende Rückerstattung von Ticketpreisen ebenso wie vorerst die Kosten für den Kartendruck.

Widersprüchliche Aussagen zum diesjährigen Festival-Sommer

Eigentlich hatten die Musikfestival-Macher schon zum Wochenende auf eine Entscheidungshilfe aus Erfurt gehofft, doch die Lage in Thüringen bleibt in Sachen Kultur-Veranstaltungen auch nach der neuesten Corona-Verordnung verworren. Zum einen sagte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff laut „Thüringer Allgemeine“ den Festival-Sommer 2020 ab. Fast zeitgleich erklärte seine Kabinettskollegin, Gesundheitsministerin Heike Werner (beide Die Linke) im MDR, mit einem entsprechenden Hygiene-Konzept könnten Veranstaltungen mit rund 300 Leuten durchaus stattfinden. Man müsse noch beraten, hieß es.

Das Altenburger Musikfestival ist vom 6. bis 13. August mit insgesamt 14 Konzerten an verschiedenen Ort im Landkreis geplant. Auch die Künstler stehen längst fest. „Wir werden sie in einem Schreiben über den aktuellen Stand der Dinge in Kenntnis setzen“, so Olischer. Auch alle Vereinsmitglieder bekommen eine Info über die Absage der Konzertvorschau und die weitere Verfahrensweise. So gibt es am Freitag dieser Woche eine Telefonkonferenz des Vorstands, in der erst einmal das Für und Wider verschiedener Varianten abgewogen werden soll.

Unterschiedliche Szenarien denkbar

Denkbar wäre eine abgespeckte Variante oder die Verschiebung der einen oder anderen Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt. „Wir alle hoffen noch, dass irgendetwas möglich ist.“ Die Einhaltung der Abstandsregelung generell bei allen Konzerten sei allerdings illusorisch. Man könne beispielsweise den Festsaal des Schlosses mit seinen 270 Plätzen nicht nur zu einem Drittel belegen, ohne finanziell total in die Miesen zu rutschen. Unklar sei außerdem, ob die Sponsoren weiter zur Stange halten und wie sich die Stadtverwaltung als Veranstalter positioniert.

Eine komplette Verschiebung des Festivals etwa in den Herbst schließt Rolf Olischer indes aus, allein weil man dem Theater keine Konkurrenz machen will. „Dann feiern wir das Jubiläum eben erst 2021.“

Von Ellen Paul