Altenburger Musikfestival droht erneut das Aus

Altenburg

Ein Jahr Corona, ohne dass sich an der Situation – geschuldet vor allem dem Schneckentempo beim Impfen – grundlegend etwas geändert hat. Dies bedeutet, dass sich von jetzt an bestimmte Dinge zwangsläufig wiederholen. So beispielsweise die Absage der geplanten Konzertvorschau für das Altenburger Musikfestival. Wie schon im Vorjahr fällt die Traditionsveranstaltung am Muttertag aus, wie Cheforganisator Rolf Olischer der LVZ auf Anfrage bestätigt. Die Entscheidung sei im Vorstand des Fördervereins am Donnerstag gefallen.

„Erneut schweren Herzens, aber die aktuelle Entwicklung macht keine Hoffnung, dass wir am 9. Mai in den Bachsaal des Altenburger Schlosses zu einem Konzert einladen könnten“, bedauert Olischer. Außerdem erwarten die Besucher an diesem Tag bekanntlich zugleich den Start für den Kartenvorverkauf. „Doch wir können damit nicht beginnen, solange nicht klar ist, ob das Festival überhaupt stattfindet.“ So erspart man sich die notwendig werdende Rückerstattung von Ticketpreisen ebenso wie vorerst die Kosten für den Kartendruck.

Absage an eingeschränktes Festival

Eines aber, so Olischer, steht jetzt schon fest: Ein Altenburger Musikfestival, das an Hygienevorschriften gebunden ist, wird es nicht geben. Entweder ganz oder gar nicht, da sei sich der Vereinsvorstand einig. Denn die Produktionskosten bleiben die gleichen, egal ob 100 oder 600 Gäste ein Konzert besuchen. Und dann rechnet sich das Ganze überhaupt nicht mehr. Man könne beispielsweise den Festsaal des Schlosses mit seinen 270 Plätzen nicht nur zu einem Drittel belegen, ohne finanziell total in die Miesen zu rutschen. Offen sei zudem die Frage, wie die Sponsoren die Sache sehen, ob sie zur Stange halten. Sie aber tragen entscheidend zur Finanzierung bei.

Niemand sollte sich, so Olischer weiter, zudem der Hoffnung hingeben, dass zumindest die Open-Air-Veranstaltungen mit Beschränkungen über die Bühne gehen könnten. Mit deutlich weniger Zuschauern und womöglich noch dazu ohne Gastronomie funktioniert es einfach nicht. „Und sollte Gastronomie möglich sein, dann halten die Zuschauer vielleicht zu Beginn noch die vorgeschriebenen Abstände ein, doch bei Bier und Bratwurst rücken sie schneller zusammen als jedem Veranstalter lieb sein kann.“ Ein gemeinnütziger Verein sei weder personell noch finanziell in der Lage, umfangreiche Hygienekonzepte zu erstellen und umzusetzen.

Brauereichef hofft auf Neustart 2022

Der Altenburger Brauereichef Bastian Leikeim, dessen Haus traditionell zu den Veranstaltungsorten des Musikfestivals gehört, hält es im Moment für „kaum vorstellbar, dass im Sommer bei uns etwas stattfindet“. Die Gefahr von Ansteckungen sei seiner Meinung nach auf absehbare Zeit noch zu groß, gerade angesichts wieder steigender Infektionszahlen. „Das tut natürlich weh, denn das Musikfestival ist für die Region eine unglaublich wichtige kulturelle Bereicherung, aber aktuell laufen diesbezüglich bei uns keinerlei Planungen. Für Gespräche mit den Festivalorganisatoren sind wir trotzdem offen, und vielleicht ergibt sich ja noch ein tragfähiges Konzept. Aber nicht ohne Grund haben wir ja auch alle unsere eigenen Veranstaltungen für dieses Jahr abgesagt, obwohl wir zum 150-jährigen Bestehen der Brauerei so einiges vorhatten.“ Es sei nun Geduld gefragt, betont Leikeim. „Ich hoffe, dass wir 2022 wieder durchstarten können.“

Endgültige Entscheidung Ende Mai/Anfang Juni

Vorerst laufen die Planungen im Förderverein zumindest auf Sparflamme weiter. Glücklicherweise ist der Aufwand nicht so hoch wie sonst, da das Programm aus dem vergangenen Jahr, in dem bekanntlich das 30. Festival anstand, übernommen wird. Das war mit den Künstlern so vereinbart und bislang hat es von ihrer Seite auch keine Absagen gegeben. „Die meisten von ihnen haben seit einem Jahr null Auftritts- und damit Verdienstmöglichkeiten. Da ist es einfach fair, jetzt nicht neue Künstler verpflichten zu wollen.“

Für Rolf Olischer sowie den gesamten Fördervereinsvorstand bleibt es dennoch „eine ganz traurige Geschichte“, hatten sie sich bei der Festival-Absage im Vorjahr doch gemeinsam mit dem Publikum getröstet: „Dann feiern wir das Jubiläum eben erst 2021.“ Danach sieht es zumindest momentan allerdings nicht aus. Die endgültige Entscheidung soll voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni fallen. Das Altenburger Musikfestival ist für den 12. bis 22. August geplant.

Von Ellen Paul und Kay Würker