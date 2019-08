Altenburg

Noch einmal schlafen dann steht es auch bereits in den Startlöchern: Das Altenburger Musikfestival 2019. Vom 9. bis zum 18. August hat das Veranstalterteam des federführenden Fördervereins wieder ein umfangreiches Programmpaket geschnürt. Insgesamt 15 Konzerte in der Skatstadt und dem umliegenden Landkreis stehen in diesem Jahr zu Buche – und auch diesmal hat sich wieder so manche Besonderheit ins Programm geschlichen.

Eröffnungskonzert mit Led Zeppelin und Muse

„Eigentlich sind ja alle beteiligten Künstler Highlights“, grinst Rolf Olischer vom Förderverein, „aber ganz oben auf der Liste dürfte sicherlich das Feuerbach-Quartett stehen“. Die vier Musiker sind für das offizielle Eröffnungskonzert am Freitagabend im Festsaal des Residenzschlosses gesetzt und fallen insbesondere durch ihre Programmgestaltung aus dem Rahmen. „Ihr Anspruch ist es, das Kammerkonzert neu zu erfinden“, gibt Olischer eine erste grobe Beschreibung zu Protokoll. Und dieser Ansatz wird vollumfänglich verfolgt. Statt sattsam bekannter Klassiker nehmen sich die vier internationalen Musiker Pop- und Rockmusik zur Brust. So werden eigens arrangierte Versionen bekannter Songs von Ed Sheeran, Michael Jackson, Led Zeppelin oder Muse ihren Weg ins Programm finden.

Eine Ode an Amiga

Im Festivalkontext modern geht es auch einen Abend vor dem eigentlichen Start des Reigens zu. Zum inzwischen traditionellen Warm-Up steht in der Tenne der Altenburger Brauerei Manuel Schmid auf der Bühne. Der Lokalmatador präsentiert Stücke aus seinem neuen Album „Deine Liebe und mein Lied“, auf dem er sich bekannten Songs aus vielen Jahrzehnten des Labels Amiga widmet, darunter sicher auch der titelgebende Holger-Biege-Klassiker.

Ein weiteres Ausrufezeichen dürften laut Olischer auch die vier „Nixen“ setzen, die am 14. August im Teehaus aufspielen. „Ein rein weiblich besetztes Streichquartett hatten wir nämlich noch nie im Programm“, verkündet er. Die Damen lassen „Bekanntes neu und neues anders erklingen“, wie es im Programm heißt. Entsprechend schleichen sich auch hier Werke aus Pop, Rock und Jazz ins Repertoire.

Gewohntes von Operette bis Akkordeon

Daneben setzt man für die diesjährige Auflage erneut auf die gewohnte Mischung. Fest gesetzt sind etwa wieder die große Operettengala am 11. August im Schloss-Festsaal. Unter dem Titel „Heut habe ich meinen schönsten Tag“ bieten Christina Bernhardt (Sopran), Charlotte de Moncassin (Mezzosopran), Nils Hübinette (Tenor) und Joshua Morris (Bass) Operettenschmankerln aus aller Welt dar. Musikalische Unterstützung kommt wie gewohnt vom Salonorchester „Cappuccino“.

Ebenfalls traditioneller Bestandteil ist der Auftritt des 1. Altenburger Akkordeonorchesters 1952 e.V., der am 10. August in der Kirche St. Nicolai in Schmölln über die Bühne geht. Angekündigt sind von speziell für die Besetzung des Ensembles eingerichteter klassischer Musik bis zu Originalkompositionen für Akkordeonorchester zahlreiche Werke.

Schweden-Quartett im Rittergut

Das Tanzbein geschwungen werden kann dagegen am 15. August wieder im Rittergut Treben. Waren es im vergangenen Jahr noch die Songs der Beatles, die übers Gelände schallten, stehen in diesem Jahr die schwedischen Discopop-Könige von ABBA auf dem Programm „ABBA4U“ heißt die Revival-Band, die Klassiker wie „Waterloo“ oder „Money Money Money“ im Gepäck haben dürfte.

Kleine Besucher kommen dagegen bei Kinderfest und Familienkonzert auf ihre Kosten. Bei Blasmusik vom Musikverein Neukieritzsch-Regis lässt sich am 11. August im Teehaus-Biergarten ein entspannter Nachmittag verbringen. Das Kinderfest steigt parallel auf der Teehauswiese.

Ausverkauft heißt nicht gleich ausgesperrt

Der Vorverkauf für den Veranstaltungsreigen, freut sich Rolf Olischer, läuft bisher sehr gut, einige Konzerte – etwa das Warm-Up, die Operettengala, das Gastspiel in Garbisdorf sowie die Veranstaltungen am Teehaus und in Treben – sind bereits ausverkauft. Wobei dies im Falle des Musikfestivals nicht zwingend bedeutet, dass kurzentschlossene Interessenten vor verschlossenen Türen stehen müssen. „Wir haben bisher eigentlich nie jemanden wegschicken müssen. Für die allermeisten Gäste findet sich nach Möglichkeit auch ander Abendkasse noch ein Plätzchen“, beruhigt Rolf Olischer.

Das Programm des Altenburger Musikfestivals Donnerstag, 8.8., 20 Uhr, Tenne der Brauerei: Manuel Schmid & Kollegen (15/12,50 Euro) Freitag, 9.8., 20 Uhr, Festsaal Schloss: Eröffnungskonzert mit Feuerbach-Quartett (20/17,50 Euro) Samstag, 10.8., 16 Uhr, Kirche St. Nicolai Schmölln: Akkordeonorchester Altenburg (15/12,50 Euro) Samstag, 10.8., 19.30 Uhr, Renaissanceschloss Ponitz: Trio Favoloso (15/12,50 Euro) Sonntag, 11.8., 15 Uhr, Teehaus-Biergarten: Familienkonzert mit Musikverein Neukieritzsch (Eintritt frei) Sonntag, 11.8., 20 Uhr, Festsaal Schloss: Operettengala mit Salonorchester Cappuccino (20/17,50 Euro) Montag, 12.8., 19.30 Uhr, Quellenhof Garbisdorf: Choro dos Tres (15/12,50 Euro) Mittwoch, 14.8., 20 Uhr, Teehaussaal: Die Nixen (20/17,50 Euro) Donnerstag, 15.8., 19.30 Uhr, Rittergut Treben: ABBA4U (15/12,50 Euro) Freitag, 16.8., 18 Uhr, Lindenau-Museum: Stipendiaten der Hochschule für Musik Leipzig (15/12,50 Euro) Freitag, 16.8., 19.30 Uhr, Orangerie Meuselwitz: HarmoNovus (15/12,50 Euro) Samstag, 17.8., 17 Uhr, Schlosskirche: Duelle auf zwei Cembali (15/12,50/12 Euro für Aboinhaber) Sonntag, 18.8., 15 Uhr, Bockwindmühle Lumpzig: Big Band der Musikschule Leipzig (10/7,50 Euro) Sonntag, 18.8., 20 Uhr, Festsaal Schloss: Opern- und Abschlussgala mit Festivalorchester Cappuccino (25/22,50 Euro) Keine Ermäßigung an der Abendkasse. Berechtigt sind Mitglieder des Fördervereins des Altenburger Musikfestivals, Kinder bis 6 Jahre, (Berufs-)Schüler, Auszubildende, Wehrdienstleistende, Studenten, Schwerbehinderte mit Ausweis (Begleitpersonen erhalten eine Freikarte) sowie Sozialpassinhaber. Tickets gibt es unter anderem bei der Tourismusinformation Altenburger Land (Markt 10).

Von bfi