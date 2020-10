Altenburger Musikschul-Workshop mit hochkarätigen Instrumentalisten

Altenburg

Es war ein ganz besonderes Aufeinandertreffen, in dieser Form bisher einzigartig für die Musikschule Altenburger Land. Ein Wochenende fanden Kammermusik und mittelalterliche Musik zueinander, standen Konzerte und Workshops auf dem Programm. Am Sonnabend waren mit dem Gyldfeldt-Quartett zudem namhafte Musiker zu Gast. In neun Arbeitsgruppen in den Räumen der Musikschule und der Volkshochschule spürten Schüler und deren Lehrer zusammen mit den Musikern des Quartetts den Geheimnissen in der Wiedergabe von Kammermusik und deren technischer Umsetzung nach.

Komponist und Lehrer Robert Klein leitet Workshop

Ein interessantes wie lohnendes Projekt. Der Workshop stand unter der Leitung von Robert Klein. Der in den Fächern Klavier, Violine, Gesang und Chorleitung sowie Musikgeschichte und -theorie Ausgebildete ist auch kompositorisch tätig, hat für das Kammerkonzert am Samstagnachmittag einen Quartettsatz komponiert. Seit 2016 übt er eine Lehrtätigkeit an der Musikschule Altenburger Land aus. Seit 2017 leitet er das Collegium instrumentale Gößnitz und seit 2019 das Altenburger Akkordeonorchester.

Robert Klein gab auch die Einführung zu dem den Workshop abrundenden Konzert in der Aula der Volkshochschule. Der Grundgedanke für die zu hörenden musikalischen Kostbarkeiten von Bach, Haydn, Beethoven bis hin zu Schnittke war deren Zugehörigkeit zu verschiedenen Epochen der Musikgeschichte.

Hochkarätiges Quartett

Mit dem Gyldfeldt-Quartett war ein hochkarätiges Quartett der jüngeren Generation für den Workshop gewonnen worden. Es wurde 2015 gegründet. Mit August Gyldfeldt Magnusson, Jonas Reinhold (beide Violine), Sarah Praetorius (Bratsche) und der Altenburgerin Anna Herrmann (Cello) musizierten junge Künstler mit bereits bemerkenswerten Erfolgen und Verbindungen zu den Großen ihrer Branche. Konzerte führten sie nach Italien, Frankreich, Schweden, die USA und zum Musiksommer am Zürichsee. Sie studieren weiter in der berühmten Streichquartett-Klasse von Günter Pichler und erhalten ein Stipendium der Jeunesses Musicales Deutschland.

Im Musizieren der jungen Künstler konnte man etliches von dem durch Robert Klein Skizziertem wiederfinden. Mit Verve und Homogenität, aber auch mit Auslotung ihrer eigenen technischen Meisterschaft gestalteten sie den Konzertnachmittag.

Schwieriger Studierbetrieb für Altenburger Cellistin

In einem Gespräch mit Anna Herrmann bilanzierte sie, dass der Workshop durchaus vom gegenseitigen Geben und Nehmen bestimmt war. Zugleich sprach sie vom schwierigen Studierbetrieb in der Corona-Zeit, wenn zum Beispiel Projekte in Madrid anstehen und auch die Professoren nicht vor Ort erreichbar seien. Zwar habe es neue Kreativität gegeben, aber digitale Kammermusik mache keinen Spaß.

Dankbarer Beifall des Publikums beendete den berührenden, Spaß an Kammermusik bereitenden Konzert-Nachmittag. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn von den jungen Teilnehmern des Workshops mehr dem Gesamtklang des Quartetts gelauscht hätten.

Von Frieder Krause