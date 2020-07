Altenburger Musikschule lädt zu Workshop-Wochenende ein

Altenburg

Auch in Zeiten von Corona geht der Unterrichtsbetrieb an der Altenburger Musikschule weiter. Für das kommende Schuljahr werden inzwischen wieder Schüler für den Einzelunterricht, für Chor und Instrumentenkarussell aufgenommen, teilt die Einrichtung mit. Auch in den Kursen „Klassenmusizieren“ und im Kleingruppenunterricht sowie im Bereich musikalische Früherziehung werden wieder Plätze frei.

Daneben plant die Musikschule auch im neuen Schuljahr wieder einige Besonderheiten. So steht für das Wochenende vom 10. und 11. Oktober ein Workshop für Kammermusik und mittelalterliche Musik auf dem Programm. Das Angebot wird über die Thüringer Staatskanzlei gefördert und ist für Musikschüler sowie interessierte Bürger gleichermaßen offen.

Leipziger Gyldfeldt-Quartett lädt zu Kammermusik ein

Der 10. Oktober ist dabei den Kammermusikgruppen vorbehalten. Interessenten sind zum Hospitieren herzlich eingeladen. Zu erleben sind dann das Gyldfeldt-Quartett aus Leipzig sowie die Pädagogen des Hauses.

Im Eröffnungskonzert werden Werke von Bach über Haydn, Beethoven, Schubert und Grieg bis zu Schnittke sowie des Musiklehrers Robert Klein geboten. Im Anschluss werden die Kammermusikgruppen der Schule eine öffentliche Unterrichtsstunde von den Mitgliedern des Quartetts erhalten.

Ensemble Murkeley bittet zu mittelalterlicher Musik

Am 11. Oktober ist dann das Ensemble Murkeley zu Gast und präsentiert mittelalterliche Musik im Konzert. Im Anschluss sind die Workshopteilnehmer zum Mitmachen eingeladen und können sich in Tanz, Trommeln, Instrumentalkurs auf dem eigenen Instrument oder am Dudelsack probieren. Im Abschlusskonzert haben die Teilnehmer die Möglichkeit, zusammen zu musizieren und zu tanzen.

Konzerte, Workshops und Hospitationen sind kostenlos, die Teilnehmerzahl aufgrund der Corona-Auflagen allerdings begrenzt. Anmeldungen für das Workshop-Wochenende und die Kurse der Schule nimmt die Musikschule unter Tel. 03447 315055 entgegen. Um neue Schüler aufnehmen zu können, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten, da sonst ab September die Plätze vergeben sind und mit Wartezeiten zu rechnen ist.

