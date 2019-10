Altenburger OB unterstützt Mohring: CDU soll mit Linken reden

Altenburg

Thüringen hat am Sonntag gewählt. Doch zeichnet sich eine äußerst schwierige Regierungsbildung ab. Rot-Rot-Grün hätte nur mit den Liberalen eine Mehrheit. Die FDP hatte aber beteuert, die Regierung abwählen zu wollen. Auch für Schwarz-Rot-Grün-Gelb reicht es nicht.Und ein Bündnis mit den Linken hatte CDU-Landeschef Mike Mohring kategorisch ausgeschlossen. Am Montag überraschte er nun damit, doch Gespräche mit den Linken führen zu wollen. Im Altenburger Land stieß dies auf ein geteiltes Echo.

Keine Blockade oder Zeitspiel

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) plädiert dafür, bei der Regierungsbildung ohne politische Scheuklappen zu agieren. „Die Verantwortlichen in Erfurt sollen alles tun, was unser Thüringen voranbringt“, sagte der 42-Jährige. „Alles, was auf Blockade, Verhinderung und Zeitspiel ausgelegt ist, wäre falsch.“ Das habe der Wähler deutlich gemacht. „Für mich ist aus meinen Erfahrungen als OB heraus eine Zusammenarbeit mit dem aktuellen Führungspersonal von Rot-Rot-Grün vorstellbar.“

Zippel muss tief durchatmen

Neumanns Parteifreund Christoph Zippel sieht die Sache anders. Nach einer kurzen Nacht musste der Landtagsabgeordnete früh erst einmal „tief durchatmen“, als er die als Vorstoß zu Gesprächen mit den Linken interpretierbaren Aussagen von Mohring las. Es sei ein „fatales Signal an die Bevölkerung“, dass man seine Worte auch Richtung Koalitionsverhandlungen missdeuten könne. „Ich schließe das weiter aus, sonst würde ich mich unglaubwürdig machen“, so der 36-Jährige. Von gemeinsamen politischen Zielen sei man weit entfernt. „Nach meiner Einschätzung gäbe es dafür auch keine Mehrheit in der Fraktion.“

Minderheitsregierung denkbar

Zippel sieht allein Ramelow in der Pflicht, sich jetzt um die Regierungsbildung zu kümmern und versteht die Äußerungen seines Landeschefs eher in Richtung Gespräche über die Tolerierung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung. „Denn so sind bei Sachfragen operative Mehrheiten jenseits der Regierung möglich.“ Trotz seiner Kritik, dass Mohring ein Bündnis von CDU und Linken „besser so konsequent hätte ablehnen sollen“ wie bis Sonntagabend, „stelle ich ihn nicht infrage“, sagte Zippel. „Das würde ich erst tun, wenn es mit einer Koalition ernst würde.“

Linken-Kreischef braucht Bedenkzeit

„Wir reden mit allen demokratischen Parteien, außer der AfD“, bewertete Linken-Kreischef Ralf Plötner das Gesprächsangebot von Mohring. Schon jetzt über Koalitionen zu reden, sei viel zu früh, bat der neugewählte Landtagsabgeordnete noch um Zeit. Über ein Bündnis mit der CDU habe er sich noch kein abschließendes Bild gemacht. Das Angebot von Mohring komme allerdings schon etwas überraschend, nachdem der CDU-Landeschef die Linke lange Zeit am politischen Rand verortet habe. Da müsse bei ihm wohl ein Umdenken eingesetzt haben, nachdem feststeht, dass die Linke in Thüringen einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung habe. Dazu sei nötig, Gespräche zu führen und alle mögliche Szenarien abzuklopfen, sagte Plötner.

SPD warnt vor Schwarz-Links

Irritiert vom Wahlausgang zeigte sich SPD-Kreischefin Katharina Schenk. Sie bedauerte, auch aufgrund der Schwäche ihrer eigenen Partei, dass es nun keine Mehrheit für R2G mehr gibt. Eine Minderheitsregierung sei wegen der bisher erfolgreichen Arbeit zumindest bedenkenswert. Von einem schwarz-linken Bündnis riet die 31-Jährige jedoch ab. Dazu erinnerte sie an die Leiden der Sozialdemokraten, deren Ex-Bundeschef Martin Schulz eine GroKo zunächst kategorisch ausgeschlossen hatte, sie dann aber sogar als Minister verstärken wollte: „Schönen Gruß von Herrn Schulz an Herrn Mohring: Koalitionsverhandlungen mit Parteien, mit denen man es vorher ausgeschlossen hat, sind nicht empfehlenswert.“

FDP will kein Steigbügelhalter sein

Gebannt starrte FDP-Kreischef Marco Thiele bis in den späten Abend auf das Abschneiden seiner Liberalen. Erst als die fünf Prozent standen, konnte er schlafen. Einer mögliche Fortsetzung der rot-rot-grünen Regierung mit der FDP als R2G2 steht er eher skeptisch gegenüber: „Vor allem mit der Linkspartei gibt es nicht viele inhaltliche Überschneidungen. Aber vielleicht springen sie ja über ihren Schatten.“ Ohne Regierung komme das Land erst recht nicht voran. „Wir sollten uns nicht zum Steigbügelhalter machen.“

Rudy forderte Mohrings Rücktritt

Ginge es nach Thomas Rudy, würde Mohring überhaupt keine politischen Gespräche mehr führen, sondern zurücktreten. Das CDU-Ergebnis bewertete der AfD-Landtagsabgeordnete als miserabel. „ Mohring hat total versagt“, erklärte Rudy. Bei solchen Verlusten gehöre es zum Anstand, sein Amt niederzulegen.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz