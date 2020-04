Altenburger OB unzufrieden über Versammlungsregelung in neuer Verordnung

Altenburg

Über Teile der am 18. April geänderten Thüringer Corona-Verordnung hat sich Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) unzufrieden gezeigt. Die größten Missverständnisse gebe es beim Thema Versammlungen, sagte Neumann auf einer zweiten Online-Sprechstunde zur Virus-Krise, die er am Montagabend live mit Landrat Uwe Melzer ( CDU), Klinikumgeschäftsführerin Gundula Werner und Amtsarzt Stefan Dhein im Rathaus abhielt.

Keine Jugendweihefeiern

Der OB zielte dabei auf den Paragrafen 3 ab, der ab dem 3. Mai Versammlungen unter freien Himmel mit bis zu 50 und in geschlossenen Räumen mit bis zu 30 Personen auf Antrag erlaubt. Auch der Landrat hofft, dass die Landesregierung in den nächsten Tagen für eine klare Definition sorgt, was genau damit gemeint ist. Neumanns Ansicht zufolge kann es sich dabei nur um Versammlungen handeln, die der Ausübung demokratischer Grundrechte diene. Nicht gemeint seien sportliche oder Freizeitaktivitäten, Grillfeste und große Familienfeiern. Für den Landrat ist klar, dass damit auch größere Jugendweihefeiern ausfallen.

Anzeige

Landkreis steht günstig da

Dem schloss sich auch der Amtsarzt an, der solche Feste als geeignet ansieht, den Virus weiter zu verbreiten und durch angereiste Gäste auch in andere Bundesländer zu tragen. Ziel aber müsse sein, die Verbreitung zu stoppen oder einzudämmen. Dabei stehe das Altenburger Land vergleichsweise günstig da, wo auf 100 000 Einwohner gerechnet 40 bis 45 Infizierte kommen. In Thüringen liege diese Zahl bei 80, deutschlandweit bei 180. Allerdings zeigten alle drei Kurven noch nach oben.

Weitere LVZ+ Artikel

Bald wieder normale Operationen

Drei infizierte Patienten aus dem Landkreis sind verstorben, eine Patientin werde intensivmedizinisch behandelt, drei weitere auf einer normalen Station. Darüber informierte die Klinikgeschäftsführerin. Gundula Werner rief Kranke dazu auf, sich im Klinikum behandeln zu lassen. „Es ist nicht richtig, ernste Erkrankungen zu verschleppen und aus Angst, sich anzustecken, das Klinikum nicht aufzusuchen“, sagte sie. Sie rechne in Kürze mit einer Richtlinie, wann normale Operationen nicht mehr verschoben werden. Es gebe aus dem Bundesgesundheitsministerium Signale, dass der Klinikbetrieb im Mai wieder intensiviert werde. Dringend notwendige OP würden aber ohne weiter durchgeführt.

Spielplätze weiter geschlossen

Der Oberbürgermeister erklärte, dass mindestens bis zum 6. Mai die Spielplätze geschlossen bleiben. Kurz davor gebe es eine Richtlinie, ob dies danach so bleibe oder nicht. „Wir sind nicht über den Berg“, sagte Neumann, obwohl ihm klar sei, das dies keiner mehr hören wolle oder könne. Beim Freibad gehe er davon aus, dass „wir darauf im Sommer nicht verzichten müssen.“ Auf Anfrage nannte Neumann maximale Besucherzahlen von Einrichtungen, die ab Montag wieder geöffnet sind. Beim Inselzoo würden dies 100, bei der Bibliothek 20 und beim Schloss 50 Leute sein. Diese Angaben seien jedoch bis Donnerstag unverbindlich, da erst an diesem Tag die dann gültige Obergrenze bekanntgegeben werde.

Dem gegenüber bleibt das Naherholungsgebiet Pahna als touristische Einrichtung weiter geschlossen. Das erklärte der Landrat.

Von Jens Rosenkranz