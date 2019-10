Altenburger Ortsumfahrung ist seit Dienstag dicht

Altenburg

Seit Dienstagnachmittag ist Altenburg ein Stück weit in die Vergangenheit versetzt – zurück in die Zeit vor 2004, als es noch keine Ortsumfahrung gab. Denn die Umgehungsstraße, die die Bundesstraßen 7, 93 und 180 um die Skatstadt herumführt, ist abgeriegelt. Die Baustelle zwischen Münsa und Altenburg-Südost ist in Phase zwei gestartet. Nachdem seit Ende September lediglich an den Kreisverkehren des sogenannten Münsaer Knotens gebaut worden war, dehnt sich die Baustelle seit Dienstag auch auf die Umgehungsstraße selbst aus und sorgt für eine Vollsperrung der Verkehrsader.

Ab 18. Oktober soll wieder offen sein

Ein Zustand, der voraussichtlich bis zum 18. Oktober andauern wird, teilt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit. So lange brauchen die Straßenbauer, um die verschlissenen oberen Belagschichten im Einmündungsbereich der B 180 abzufräsen und eine neue Asphaltdecke aufzubringen. Damit das alles aus einem Guss erfolgen kann, sind Umgehungsstraße und Abfahrten gemeinsam gesperrt. Ziel sei es, am 18. Oktober den gesamten Knoten wieder freizugeben – einschließlich der beiden Kreisverkehre. Allerdings verweist das Landesamt auf die Witterungsabhängigkeit der Baustelle. Insbesondere Nässe könne die Straßenbauer ausbremsen, weil dann der Asphalt nicht aufgebracht werden kann. In diesem Fall könnte der 18. Oktober als Termin wackeln.

In Phase drei ist der Südabschnitt gesperrt

Fest steht: Ist Bauphase zwei abgeschlossen, rollt der Verkehr wieder ungestört zwischen Altenburg-Nord und -Südost. Im Bauabschnitt drei ist dann allerdings der Bereich der Altenburger Umfahrung zwischen Südost und Süd bei Mockern gesperrt. Dann wird dort die Fahrbahn erneuert – voraussichtlich bis Anfang Dezember.

Von Kay Würker