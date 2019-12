Altenburger Ortsumfahrung ist wieder frei, doch das Bauen geht weiter

Viele Menschen im Altenburger Land trennt nur noch ein Arbeitstag vom verdienten Wochenende. Und da wird im und rund um den Kreis so manches geboten: Vom Weihnachtsmarkt in Meuselwitz über Jazz-Rock im Paul-Gustavus-Haus bis zum fleischlosen Weihnachtsbuffet in Treben – die OVZ gibt den Überblick.