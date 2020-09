Altenburger Parkstraße ab nächste Woche in eine Richtung dicht – und noch mehr Baustellen

Altenburg

Am kommenden Montag beginnen in Altenburg eine Reihe neuer Baustellen. Diese sind zum Teil mit Umleitungen verbunden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Paditzer Fußweg wird wegen Bauarbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Kreuzstraße und Paditzer Straße. Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt, so dass die Zufahrt zu den Grundstücken eingeschränkt möglich ist. Grund für die Sperrung ist die Auswechslung der Trinkwasserleitung. Die Arbeiten dauern bis zum 23. Dezember.

Anzeige

Bis voraussichtlich Freitag, den 2. Oktober, wird die Kronengasse in Höhe der Hausnummer 2 für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt aus Richtung Baderei zum Markt ist nicht möglich.

Weitere LVZ+ Artikel

Kanalinspektion in der Schillerstraße

Komplett dicht ist bis voraussichtlich 1. Oktober die Schillerstraße. Es finden Kanalinspektionen statt. Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten durchgeführt. Am Montag und Dienstag erfolgt die Sperrung zwischen Kleiststraße und Wielandstraße. Die Zufahrt zur Kleiststraße ist aus Richtung Heinrich-Heine-Straße eingeschränkt möglich. Am Mittwoch und Donnerstag wird der Abschnitt zwischen Heinrich-Heine-Straße und Kleiststraße gesperrt. Dabei wird im oberen Bereich der Schillerstraße (zwischen Kleiststraße und Wielandstraße) die Einbahnstraße aufgehoben.

Nur am kommenden Montag und am 5. Oktober wird die Piererstraße in Höhe der Hausnummer 34 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund ist eine Materialanlieferung für den Neubau eines Wohnhauses.

Parkstraße wird Einbahnstraße

Ab Dienstag bis voraussichtlich Freitag, den 2. Oktober, wird die Parkstraße wegen Kanalreinigungsarbeiten zur Einbahnstraße. Deshalb muss der Verkehr aus Richtung Hausweg zur Leipziger Straße/Bahnhof gesperrt und umgeleitet werden. Die Umleitung führt über die Münsaer Straße, dann weiter baustellenbedingt über Südost zur Ortsumfahrung Altenburg und wird über die Abfahrt Altenburg-Nord wieder in Richtung Zentrum geleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr aus Richtung Leipziger Straße kann in gewohnter Weise durch die Parkstraße rollen.

Von OVZ