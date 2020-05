Altenburg

Im Pflegeheim Magdalenenstift in Altenburg sind drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um über 80-jährige Senioren. Damit steigt die Zahl der infizierten Personen in der Einrichtung auf fünf. Zuvor war bereits bei zwei Mitarbeitern Covid-19 nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, habe das Gesundheitsamt des Landratsamtes nun eine Reihe von Maßnahmen mit der Pflegedienstleitung abgestimmt.

Die betroffenen Bewohner wurden demnach in einem separaten Wohnbereich isoliert. Als Quarantäne-Quartiere dienen die momentan nicht genutzten Räume der Tagespflege. Dort seien auch zwei Mitarbeiter, ausgestattet mit der nötigen Schutzausrüstung, eingezogen. Sie bleiben wie die positiv getesteten Pflegeheim-Bewohner nun für zwei Wochen in der Isolation, verlassen den Bereich nicht und übernachten auch dort, berichtet das Landratsamt.

Nach Pfingsten wird erneut getestet

Darüber hinaus habe die Behörde beim Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) weiteres Testmaterial bestellt. Damit sollen am Dienstag nach Pfingsten zwei Teams des Gesundheitsamtes noch einmal etwa 100 Abstriche von allen Bewohnern und Mitarbeitern nehmen. Damit werde dann am Magdalenenstift insgesamt dreimal getestet worden sein.

Die ersten rund 60 Abstriche wurden am 18. Mai genommen, nachdem drei Tage zuvor eine Mitarbeiterin in ihrem Heimat-Landkreis Greiz positiv getestet worden war (die OVZ berichtete). Es folgte kurz darauf ein positiver Befund bei einer weiteren Mitarbeiterin. Daraufhin wurden am 26. Mai im zweiten Wohnbereich 40 weitere Abstriche von Bewohnern und Mitarbeitern genommen und im Labor in Bad Langensalza ausgewertet, heißt es aus dem Landratsamt. Daraus habe sich am Donnerstag das Ergebnis dreier erkrankter Bewohner ergeben.

