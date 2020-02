Altenburger Playmobil-Schau ist der Hammer

Altenburg

Journalisten neigen zugegebenermaßen mitunter zu Superlativen, wenn es auch eine Nummer kleiner gegangen wäre. Worte wie Begeisterung, Jubel oder Massenansturm sind da schnell zur Hand. Eingedenk dessen sage ich trotzdem: Was das Altenburger Schlossmuseum gerade mit seiner Playmobil-Ausstellung erlebt, ist der Hammer! Rund 19 000 Besucher in zwei Monaten, das sind mehr als das Lindenau-Museum in einem Jahr vorzuweisen hat. Es ist schon jetzt das Vier- bis Sechsfache bisheriger Weihnachtsausstellungen, deren Gästezahl zwischen 3000 und 5000 lag. Wenn der Ansturm anhält – und es sieht ganz danach aus – sind zum Ende der bis zum 19. April verlängerten Ausstellung 40 000 Besucher keine Utopie.

Unbezahlbarer Zugewinn an Bekanntheit

Auch wenn die zur Bewältigung des Ansturms notwendigen Mehrausgaben noch gegengerechnet werden müssen – ein sattes Einnahmeplus dürfte am Schluss garantiert zu Buche stehen. Wie viel bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt ist klar: Ein unbezahlbarer Zugewinn an Renommee und Bekanntheitsgrad ist diese Ausstellung auf jeden Fall. So manch Besucher hat angekündigt wiederzukommen, auch wenn es keine Playmobile mehr zu bestaunen gibt.

Voller Einsatz hinter den Kulissen

Wenn daher irgendwann die Lobeshymnen auf die Ideengeber und Macher angestimmt werden, vielleicht sogar über Preisverleihungen nachgedacht wird, sollten auf jeden Fall diejenigen nicht vergessen werden, die sich alltäglich dem Massenandrang stellen und die damit verbundenen Aufgaben bewältigen – die Kolleginnen und Kollegen vom Besucherservice. Sie schauen nicht auf die Uhr und lassen sich trotz Warteschlangen nicht aus der Ruhe bringen, sie beantworten gern die immer wieder gleichen Fragen und trocknen Kindertränen. Und sie versehen Tag für Tag in einem Teil der Playmobil-Ausstellung ihren Dienst in ungeheizten Räumen bei einstelligen Temperaturen. Das sollte schon jetzt ein Dankeschön außer der Reihe wert sein.

