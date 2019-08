Altenburg Einsatzgeschehen - Altenburger Polizei deckt doppeltes Vergehen bei Fahrzeugkontrolle auf Im Zuge einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte am Donnerstagabend in Altenburg einen Autofahrer. Der Mann war ohne Führerschein unterwegs – und das war nicht sein einziger Verstoß.

Eine Verkehrskontrolle in Altenburg wurde einem Fahrer am Donnerstag in Altenburg zum Verhängnis. (Symbolbild) Quelle: dpa-Zentralbild