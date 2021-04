Altenburger Polizei fahndet nach Entblößer

Altenburg

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am Dienstagnachmittag gerufen. In einer Arztpraxis in der Wettiner Straße hatte sich ein Unbekannter kurz vor 14 Uhr im Bereich der Toilette entblößt und einer Mitarbeiterin sein erigiertes Geschlechtsteil gezeigt. Anschließend flüchtete der Mann, der etwa 25 Jahre alt sein könnte, aus der Praxis.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Mann nicht gestellt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 8234 1465 (KPI Gera) beziehungsweise 03447 4710 (PI Altenburger Land) zu melden.

Von LVZ