Altenburger Polizei intensiviert Ermittlungen: Neue Details zu erwischtem Trio – weiterer Verdächtiger für Angriffsserie

Es war eine Aktion mit Ansage. Nachdem in der Vorwoche binnen vier Tagen vier Schaufensterscheiben in der Altenburger Innenstadt zerstört wurden, krachte es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zum fünften Mal an einem Geschäft. Diesmal erwischte es den Antik-und-Trödel-Laden in der Burgstraße 1. Genauer: Eines seiner beiden großen Schaufenster, das zunächst notdürftig mit Pappe und Klebeband gesichert wurde.

Tatverdächtige sind 17, 22 und 25 Jahre alt

Im Unterschied zu den anderen vier Vorfällen, die zweimal den An- und Verkauf in der Frauenfelsstraße und je einmal den Goldschmied Jahn am Theaterplatz und das Haushaltswarengeschäft Zschiegner in der Baderei betrafen, erwischte die Polizei diesmal aber drei Tatverdächtige. Denn den Angriff auf den Antiquitäten-Händler beobachtete gegen 1.30 Uhr am Sonntagfrüh ein Zeuge. Der rief daraufhin nicht nur unverzüglich die Polizei, sondern konnte den Beamten auch sagen, dass das Trio bergabwärts Richtung Theater flüchtete und die jungen Männer später identifizieren.

Bei der anschließenden Fahndung stellten die Beamten wenig später zwei der drei Flüchtigen am Pauritzer Park und den dritten nicht weit entfernt, wie Steffen Glöckner von der Führungsgruppe der Landespolizeiinspektion Gera am Montag auf Nachfrage sagte. Die dingfest gemachten Tatverdächtigen seien 17, 22 und 25 Jahre alt und polizeibekannt.

Polizei intensiviert Ermittlungen und Bestreifung

Ob dieses Trio auch für die anderen vier Attacken verantwortlich ist, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. „Die Polizei prüft einen Zusammenhang“, sagte Glöckner. Um die laufende Arbeit der Kolleginnen und Kollegen nicht zu gefährden und kein Täterwissen preiszugeben, hielt er sich zu weiteren Details jedoch bedeckt. Fest steht aber, dass die Polizei spätestens seit Ende vergangener Woche auf die sich häufenden Attacken auf Geschäfte in der Altenburger Innenstadt reagiert hat. „Mit intensiven Ermittlungen und weiterer Bestreifung auch des Umfeldes der Tatörtlichkeit“, versicherte Glöckner.

Doppelt betroffene Inhaberin schöpft Hoffnung

Das und die Nachricht vom Fahndungserfolg der Polizei nahm Rica Klose erfreut auf. „Das ist ja cool“, sagte die doppelt betroffene Inhaberin des An- und Verkaufs in der Frauenfelsstraße am Montag. „Ich drücke die Daumen, dass sie es sind.“ Dann kehre hoffentlich bald wieder Ruhe ein. Denn auch auf einem Video ihrer Überwachungskamera vom Angriff am Mittwoch, 3. November um 22.35 Uhr, waren drei dunkel gekleidete und teils vermummte Männer zu sehen, die zuvor aus Richtung Blauer Flut gekommen waren. Auch dieses Trio hatte sich nach der zweiten Attacke auf ihren Laden mit dem mehrere Kilo schweren Teil einer Gehwegplatte bei der Flucht in ein Duo und einen einzelnen Angreifer geteilt.

Parallelen gab es zudem bei den drei vorangegangen Attacken, bei denen zumindest in zwei Fällen ebenfalls schwere Steine verwendet wurden, die von einer Gehwegplatte abgebrochen waren. Nur beim Goldschmied Jahn könnte auch ein anderes Werkzeug verwendet worden sein, um eine Panzerglasscheibe zu zerstören. Daneben ist unklar, ob es sich bei den Taten, deren Sachschaden sich im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegt, um Einbruchversuche oder um puren Vandalismus handelt.

Serienkrimineller gerät in Verdacht

Nach LVZ-Informationen gibt es neben dem nun geschnappten Trio aber noch mindestens einen weiteren Tatverdächtigen, den die Polizei für die Angriffsserie im Auge hat. Bei ihm soll es sich um einen erst vor kurzem aus der Haft entlassenen Serienkriminellen handeln. Er wie auch die anderen drei könnten zudem etwas mit dem Einbruch am 23. Oktober in die Fahrradwelt Altenburg in der Friedrich-Ebert-Straße zu tun haben. Hier wurde das Schaufenster zwar nicht mit einem Stein attackiert, dafür aber mit dem Standfuß eines Verkehrsschildes eingeworfen. Im Gegensatz zu den fünf Fällen der vergangenen anderthalb Wochen drangen die – ebenfalls dunkel gekleideten – Täter hier aber ins Geschäft ein und stahlen vier teure Fahrräder.

