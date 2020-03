Altenburger Polizei löst Versammlung lärmender Trinker und registriert Graffiti

Altenburg/Meuselwitz/Schmölln

Im Altenburger Land hat die Polizei in den vergangenen Tagen einiges zu tun gehabt. Dabei ging es neben Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügung des Landkreises wegen der Corona-Krise auch um Einsätze wegen Sachbeschädigungen. Gleich dreimal musste Beamte wegen Graffiti oder eines kaputten Autos ausrücken, zweimal kam es im Zuge der angeordneten Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu Auffälligkeiten.

Lautstarke Zecher und ein betrunkener Autofahrer

Bei Letzterem stellten Beamte am Wochenende mindestens einen Verstoß fest. Demnach lösten Polizisten in einer Altenburger Gartenanlage eine Versammlung von zwölf Leuten auf, die Alkohol tranken und Lärm machten. Nach einer Ermahnung schickte man die Zecher heim. Zudem erwischten Beamte auf dem Brauereiteichparkplatz in Schmölln einen 32-Jährigen, der zwar nicht gegen die Verfügung verstoßen, wohl aber unter Alkohol am Steuer seines Volvo gesessen hatte. Ein Test ergab 2,18 Promille, worauf ein Ermittlungsverfahren folgte.

Zweimal Graffiti und ein demolierter Volvo

Außerdem teilte die Polizei am Sonntag mit, dass Unbekannte in Altenburg bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag die Schwimmhalle mit Graffiti beschmiert haben. Im selben Zeitraum wurde in der Käthe-Kollwitz-Straße zudem die Fassade eins Discounters mit Graffiti beschädigt. Am Freitag kam es zwischen 13 und 20.15 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße in Meuselwitz außerdem zu Schäden an einem Volvo. Hier wurden Scheiben sowie ein Scheinwerfer eingeschlagen.

Von haeg