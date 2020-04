Altenburg

Das Erstaunen dürfte groß sein – in Merseburg in Sachsen-Anhalt, rund 70 Fahrtkilometer von Altenburg entfernt. Ein Fahrrad, das in der Saalestadt abhanden gekommen ist, hat die Polizei in der Skatstadt wiedergefunden. Der Zufall hat geholfen: Altenburger Polizeibeamte wurden am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf eine Radfahrerin in der Ahornstraße aufmerksam, die bei Erblicken des Streifenwagens plötzlich flüchtete.

Sie konnten sie einholen und kontrollieren. Und prüften dabei auch die Rahmennummer des Fahrrades – eine Individualnummer, die im Kaufvertrag des rechtmäßigen Besitzers steht und bei Diebstahl auch in der Anzeige. So wurde schnell klar: Das Rad stand in Fahndung. Es wurde eingezogen. Die Radlerin, nun wieder zu Fuß unterwegs, muss sich jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten.

Von Kay Würker