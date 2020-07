Altenburger Polizei schnappt zwei Kellereinbrecher – und kannte sie schon

Altenburg

Sie stahlen zwei Fahrräder, einen Fernseher, Werkzeug und Lebensmittelkonserven. Doch sie hatten nicht lange Freunde daran: Die Altenburger Polizei hat zwei 27-Jährige geschnappt, die in der Zeit von Freitag zu Samstag in drei Keller im Buchenring 21 eingedrungen waren. Die Polizeibeamten konnten die Frau und den Mann eindeutig als Täter identifizieren, teilte die Polizei am Montag mit.

Die beiden Altenburger seien bereits polizeibekannt. Die gestohlenen Fahrräder wurden bei ihnen gefunden, sichergestellt und an die Besitzer zurückgegeben. Die beiden Einbrecher erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Zu klären ist dabei auch, inwieweit die Langfinger in weitere Einbrüche verstrickt sind. So steht in Frage, ob sie für den Einbruch in der Ahornstraße 36 verantwortlich sind, wo ebenfalls in der Zeit vom Freitag zum Sonnabend ein Kompressor und zwei Sätze Pkw-Radmuttern entwendet wurden (die OVZ berichtete).

Von Kay Würker