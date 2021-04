Altenburger Polizei sucht vermisste Person

Altenburg

Einen glücklichen Ausgang nahm am Dienstag die Suche nach einer vermissten Person in Altenburg. Kurz vor 18 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass ein 60-Jähriger vermisst werde. Mehrere Beamte kamen daraufhin rund um den Altenburger Bahnhof in der Wettinerstraße zum Einsatz. Auch die Bundespolizei wurde in Kenntnis gesetzt.

Im Rahmen der Suche nach dem Vermissten, der als gesundheitlich eingeschränkt beschrieben wurde, wurde auch ein Polizeihund eingesetzt. Gegen 20.40 Uhr konnte der 60-Jährige glücklicherweise durch Beamte der Bundespolizei auf einem Bahnhof in Sachsen unversehrt aufgegriffen und in die Obhut seiner Angehörigen übergeben werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von LVZ