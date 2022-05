Altenburg

Mehrere Vergehen stellte die Altenburger Polizei am vergangenen Wochenende fest.

Kraftstoffdiebe beim THW – Auto voller Kanister entdeckt

In der Poststraße kontrollierte eine Polizeistreife am Samstag gegen 2.50 Uhr einen 30-jährigen VW-Fahrer. Dabei entdeckte sie im Fahrzeug dreizehn 20-Liter-Kanister mit Dieselkraftstoff. Da der Fahrer keine konkreten Angaben zur Herkunft des Dieselkraftstoffes machen konnte, wurden die Kanister sichergestellt. Am nächsten Tag wurde bekannt, dass an einem Stützpunkt des Technischen Hilfswerks in Altenburg an einem Lkw ein Tankdeckel geöffnet und offenbar Dieselkraftstoff entwendet wurde. Inwieweit beide Sachverhalte zusammenhängen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Sicherungsgitter einer Eingangstür beschädigt

Zeitraum zwischen Freitag und Samstag wurde in der Burgstraße ein Schutzgitter einer Hauseingangstür beschädigt. Unbekannte Täter versuchten mit Gewalt das Scherengitter zu öffnen und es aus seiner Verankerung zu reißen. Dies misslang den Tätern zwar, allerdings ist das Sicherungsgitter nun schwer beschädigt und unbrauchbar. Die Polizei hat Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Altenburger Polizei unter der Telefonnummer 03447 4710 oder direkt im Revier entgegen.

Scheibe am Buswartehäuschen eingeschlagen

Am Samstag wurde in der Julius-Zinkeisen-Straße die eingeschlagene Scheibe einer Bushaltestelle festgestellt. Unbekannte Täter hatten die linke Seitenscheibe des Buswartehäuschens zerstört und entkamen unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch Altenburger Polizei eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 471-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Von lvz