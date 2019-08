Altenburg

In Altenburg sind für nächste Woche neue Straßenbaustellen in Sicht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird ab Montag, den 5. August, die Poststraße im Einmündungsbereich zur Zschernitzscher Straße für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Die Arbeiten betreffen auch die Zschernitzscher Straße: Hier wird der Verkehr über eine Baustellenampel an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Die Sperrung werde bis voraussichtlich 23. August dauern. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Poststraße ist währenddessen nur aus Richtung Feldstraße – in Höhe der Firma Treppen Tunk – möglich. Grund für die Sperrung sei die Verlegung neuer Gas-, Trinkwasser- und Elektroleitungen, berichtet die Stadtverwaltung.

Ebenfalls ab Montag wird die Haeckelstraße im Abschnitt zwischen Carl-von-Ossietzky- und Lindenaustraße für Motorisierte dicht gemacht – bis voraussichtlich zum Mittwoch. Dort ist der Aufbau eines Wetterschutzdaches der Anlass.

Längere Sperrung in der Thomas-Mann-Siedlung

Verlängert werde unterdessen die Sperrung in der Thomas-Mann-Siedlung. Die dort seit dem 17. Juni andauernden Arbeiten zur Verlegung neuer Stromkabel seien noch nicht abgeschlossen. Deshalb bleibt die Vollsperrung in diesem Bereich nun bis voraussichtlich 9. August erhalten, hieß es am Donnerstag vonseiten der Straßenverkehrsbehörde.

Von OVZ