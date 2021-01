Altenburger Prämien-Sparverträge: Schlichter hält Kündigung der Sparkasse für falsch

Altenburg

Nach der Kündigung von rund 6000 Prämiensparverträgen durch die Sparkasse Altenburger Land zum vergangenen Jahresende hat sich nun erstmals ein Ombudsmann mit dem Thema befasst. Der Schlichter, der im Auftrag des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes ( DSGV) aktiv ist, kam zu dem Ergebnis, dass die Sparkasse den Sparvertrag fortsetzen sollte. Das Kreditinstitut lehnt das allerdings ab.

Wie berichtet, hatte die Verbraucherzentrale Thüringen auf die Kündigungen reagiert, diese als unrechtmäßig bezeichnet und Betroffenen geraten, sich an die zuständige Schlichtungsstelle zu wenden. Zu dieser Stelle zählen vier Ombudsmänner, die vom DSGV als Vermittler berufen wurden.

Anzeige

Ombudsmann prüft Fall eines Altenburger Ehepaares

Einer von ihnen ist Hans-Peter Schmieszek, Jurist aus Nordrhein-Westfalen und ehemaliger Referatsleiter im Bundesjustizministerium. Er hatte den Fall eines Altenburger Ehepaares auf dem Tisch. Die Eheleute hatten 2001 einen Sparvertrag mit angekündigten Prämienzahlungen abgeschlossen, die auf bis zu 50 Prozent steigen sollten, wenn das 40-Fache der vereinbarten Jahressparleistung auf dem Konto eingezahlt ist.

Eine Vertragsklausel erlaubt es den Sparern allerdings, immer wieder Geld abzuziehen, so dass der Vertrag theoretisch unendlich laufen könnte, ohne jemals die höchste Prämienstufe zu erreichen. Tatsächlich hat das Altenburger Ehepaar hat sein Sparguthaben zwischenzeitlich geschmälert. Die Sparkasse kündigte den Vertrag nach rund 20 Jahren mit dem Verweis, dass unendlich laufende Kontrakte auch vom Bundesgerichtshof nicht gewollt seien.

„Nicht wirksam gekündigt“

Der Obudsmann stellte nun aber fest, dass die Sparkasse nicht wirksam gekündigt habe, weil sie eine ordentliche Kündigung befristet ausgeschlossen habe. Hans-Peter Schmieszek folgt zwar dem Argument, dass Sparkassenkunden beziehungsweise deren Erben keinen Anspruch auf unbegrenzt laufende Verträge haben, betont aber zugleich den Vertrauensschutz, wonach den Sparern das Erreichen der Höchstprämie zugesichert worden ist, wenn sie sich vertragskonform verhalten. Dazu zählt auch der Gebrauch der Entnahmeoption.

Schlichter schlägt Ausgleich vor

Der Schlichter schlägt deshalb einen Ausgleich vor, um sowohl die Interessen der Sparer als auch der Sparkasse zu befriedigen: So könnte das entnommene Geld dem Sparguthaben fiktiv wieder hinzugerechnet werden, so dass der Vertrag weiterläuft, als hätte es keine Auszahlungen gegeben. Dadurch bekämen die betroffenen Verträge eine tatsächliche Maximallaufzeit.

Dem Argument der Sparkasse, dass die in den Jahren 1994 bis 2006 abgeschlossenen Kontrakte angesichts des Nullzinsumfeldes der Europäischen Zentralbank nicht mehr haltbar seien, folgt der Ombudsmann nicht. Diese Belastungen der Sparkasse „bewegen sich noch innerhalb des Spektrums, das dem allgemeinen Geschäftsrisiko zuzurechnen ist“. Deshalb sei der Sparvertrag fortzusetzen, konstatiert Hans-Peter Schmieszek.

Schlichterspruch ist nicht bindend

Sein Schlichterspruch ist allerdings rechtlich nicht bindend, sondern nur als Empfehlung zu sehen. Die Sparkasse nehme diesen Spruch nicht an – „das entsprechende Schreiben der Schlichtungsstelle liegt uns vor“, teilte am Montag Andreas Behn, Referent Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Thüringen, (VZTh) mit. „Der Schlichter stützt allerdings unsere Rechtsansicht in allen Punkten.“ Deshalb, so Behn, kündige die VZTh weitere Schritte an. Im Gespräch war zuletzt unter anderem eine Musterfeststellungsklage. Die Verbraucherschützer wollen sich außerdem an den Verwaltungsrat der Sparkasse wenden und um eine Stellungnahme bitten.

Von Kay Würker