Altenburger Praxis-Verbund macht Nöbdenitzer Empfangsgebäude zu Gesundheitsbahnhof

Schmölln/Nöbdenitz/Altenburg

Der künftige Mieter des Nöbdenitzer Gesundheitsbahnhofes heißt MediCordis. Die Gesellschaft, die mehrere Arztpraxen verschiedener Fachrichtungen im Landkreis betreibt und ihren Sitz in Altenburg hat, wird ab Oktober das gesamte Objekt im Schmöllner Ortsteil anmieten. In den nächsten Tagen ist der Abschluss des Mietvertrages mit der Stadt Schmölln geplant. Im neu errichteten Gebäude nach historischem Vorbild sind auf rund 370 Quadratmetern zwei Arztpraxen, eine Physiotherapie und ein kleines Bistro vorgesehen.

Zahnarzt sowie Kinder- und Jugendarzt erwünscht

Wie MediCordis der LVZ auf Anfrage mitteilt, ist die Ansiedlung eines Zahnarztes sowie eines Kinder- und Jugendarztes mit allgemeinmedizinischer Ausrichtung geplant. Die Realisierung dieser Wunschvorstellung hängt allerdings von den Bewerbern ab. Diese werden derzeit gesucht. Bewerbungen von Medizinern mit entsprechender fachlicher Ausrichtung und dem Wunsch, aufs Land zu ziehen, sind unter der E-Mail: bewerbung@medicordis.de oder telefonisch unter 03447 8986423 möglich.

Ärztefamilien finden gute Lebensvoraussetzungen in Nöbdenitz

Die Bedingungen für eine Ansiedlung von Ärzten mit Familie seien laut MediCordis in Nöbdenitz und Umgebung ideal. Kindergarten und Regelschule sind im Ort vorhanden, ebenso eine Bahnanbindung. Bis zum nächsten Autobahnanschluss ist es ein Katzensprung. Dazu komme nach Aussage der vor Ort bereits bestehenden Hausarztpraxis ein sehr großes Einzugsgebiet.

Ländliche Versorgung aufrecht erhalten

Motivation für die Anmietung des Gesundheitsbahnhofes ist laut MediCordis die aktuelle Gesamtsituation der Ärzteschaft. Man wolle etwas tun, um die Versorgung im ländlichen Raum aufrecht zu erhalten. Derzeit findet ein Wegbrechen von niedergelassenen Medizinern statt. Etliche Ärzte im Altenburger Land stehen vor ihrer Pensionierung, während junge Kollegen eine Selbstständigkeit vor allem wegen des zunehmenden Ausmaßes an Bürokratie scheuen. Die künftigen medizinischen Kräfte des Gesundheitsbahnhofes werden bei MediCordis im Angestelltenverhältnis stehen. Die Eröffnung der neuen Praxen in Nöbdenitz ist für Anfang des nächsten Jahres geplant. Bis dahin wird MediCordis einen sechsstelligen Betrag in die Innenausstattung investieren.

Der Neubau des Bahnhofes wird im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Fördermittel kommen von Bund, Land sowie aus Mitteln der Europäischen Union.

Von Dana Weber