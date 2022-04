Altenburg

„Gut ist, wenn wir das Fiese noch mehr herausarbeiten“, sagt Regisseurin Christiane Müller am Freitagabend im Probenraum der Altenburger Prinzenräuber in der Alten Fabrik. „Noch mal von vorne bitte.“ Erneut schreitet „Kurfürst“ Christian Weber durchs imaginäre Tor des Altenburger Schlosses – im samtroten Gewand, mit Hermelin besetztem Hut und dickem Rubinring über weißen Handschuhen.

Kurfürstliche Machtspiele

Genüsslich lässt er „Kunz“ Michael Hiller seine unantastbare kurfürstliche Macht spüren. Kunz fordert Gerechtigkeit für den Verlust seines Gutes in Schweikershain. Doch der Kurfürst hält sich keineswegs mit Nettigkeiten auf. Stattdessen beleidigt er Kunz: „Darf man denn fragen, was meinen alten Vogt so ungezogen werden lässt?“ Der berechtigten Entrüstung des so Angesprochenen begegnet der Kurfürst lediglich mit einer erneuten Unhöflichkeit: „Was glaubst du eigentlich, wen du hier anblaffst.“

Christian Weber (Mitte) genießt sichtlich die Rolle des fiesen Kurfürsten und dessen Macht über Kunz von Kauffungen (r.). Quelle: Mario Jahn

Christian Weber genießt es sichtlich, dem durch und durch fiesen Kurfürsten Leben einzuhauchen. „Diese Rolle hat mich schon immer fasziniert. Den Kurfürsten wollte ich schon seit vielen Jahren spielen“, sagt der Altenburger. Zum Publikumsliebling wird er damit bei den Prinzenraub-Festspielen Anfang Juli auf dem Altenburger Schloss wohl nicht werden.

Fies statt sanftmütig

Der Kurfürst im neuen Prinzenraub-Stück ist von seinem Vorgänger der letzten Spielzeiten weit entfernt. Er hat so gar nichts mehr mit dem historischen Vorbild gemein, das den Beinamen „Der Sanftmütige“ trug. „Mein Kurfürst ist wesentlich schräger drauf und ganz und gar nicht sanftmütig“, meint der 47-Jährige, der seit 2017 beim Prinzenraub mitspielt.

Der Zimmermann als Torwache

Die drei Szenen an diesem Freitagabend sind neu. Bevor sie gestellt werden, heißt es Leseprobe. Für Mario Schicht ist das alles absolutes Neuland. Der Saaraer ist aufgeregt. Eigentlich gehört der gelernte Zimmermann zum Team der Bühnenbauer. Selber beim Prinzenraub mitzuspielen, hat er sich bisher nicht zugetraut. Als jedoch kurzfristig die Rolle der Wache neu zu besetzen ist, springt der 53-Jährige spontan ein und entpuppt sich als Naturtalent.

Bevor das völlig neue Prinzenraub-Stück szenisch erarbeitet wird, heißt es erstmal Lesen: hier „Torwache“ Mario Schicht (l.) und „Kunz“ Michael Hiller. Quelle: Mario Jahn

„Schlaf bitte ein im Stehen“

Nachlässig lehnt er vor dem imaginären Tor des Altenburger Schlosses an seiner Hellebarde. „Schlaf bitte ein im Stehen“, gibt Christiane Müller Regieanweisung und „Wächter“ Mario Schicht nickt immer wieder ein, wobei er mit dem Helm ungeschickt an die Hellebarde stößt. „Hervorragend“, kommentiert die Regisseurin.

„Wir sehen uns zur Premiere“

Als Kunz von Kauffungen vor dem Hoftor erscheint, schaltet der neue Wachposten schlagartig vom Schlafmodus auf Verteidigung um und hält den Ankömmling mit langer Waffe auf Abstand. Laut hallen die Stimmen der Beiden durch den relativ kleinen Probenraum und plötzlich entsteht Spannung. „So machen wir’s. Wir sehen uns zur Premiere“, sagt Regisseurin Christiane Müller mit ihrem ganz eigenen Humor. Bis zu fünf Mal werden die Szenen an diesem Probenabend durchgespielt.

„Torwache“ Mario Schicht (l.) hält „Kunz“ Michael Hiller (r.) mit der Hellebarde auf Abstand. Quelle: Mario Jahn

„Kunz und Morta“ – Märchenhaftigkeit und Fantasy

„Was die neue Inszenierung ganz deutlich von ihren Vorgängern abhebt, ist die Märchenhaftigkeit“, erklärt Christiane Müller. Für die freie Regisseurin aus Leipzig ist „Kunz und Morta“ die erste Komplettinszenierung eines Altenburger Prinzenraubes. „Durch die Figur der Morta, sie ist der Tod in Gestalt eines jungen Mädchens, geht das Stück in Richtung Fantasy“, erzählt die 44-Jährige.

Die Leipziger Regisseurin Christiane Müller inszeniert das neue Prinzenraub-Stück „Kunz und Morta“. Quelle: Mario Jahn

Geheimnisvolle Morta ist nur für Kunz von Kauffungen sichtbar

Mitspieler und Autor Christian Weber hat den neuen Prinzenraub bewusst vom reinen Mittelalterstück wegentwickelt. „Ich möchte den Prinzenraub durch Fantasy-Aspekte verjüngen und ihn einem jüngeren Publikum näherbringen. Da passt die Morta schön rein. Sie ist für alle unsichtbar. Kunz ist der Einzige, der den Tod als Gestalt sehen kann.“

Schwestern spielen Prinzenpaar

Die geheimnisvolle Morta wäre in dieser Saison die Lieblingsrolle von Jasira Boxberger gewesen. Dass es nicht geklappt hat, mache ihr schon noch ein wenig zu schaffen, erzählt die 17-Jährige. „Ich gebe auch als Prinz Albrecht mein Bestes, würde allerdings in der Figur der Morta mehr aufblühen.“ Dass sie und ihre 14-jährige Schwester Luna als Prinzen männliche Rollen verkörpern, stört die beiden Schülerinnen nicht. „Wir sind offen für alles und es ist schön, endlich wieder proben zu dürfen. Die Gemeinschaft der Prinzenräuber ist sehr familiär und locker“, meint Jasira Boxberger.

Während „Kurfürstin“ Angela Müller die Szene mit strengem Blick überwacht, haben die Prinzen Ernst und Albrecht (Luna und Jasira Boxberger, v. l.) ihren Spaß. Quelle: Mario Jahn

„Als ich einst Prinz war von Arkadien“

Als es in der Alten Fabrik an die Szene des eigentlichen Prinzenraubes geht, ist „Schwalbe“ Frank Müller ganz in seinem Element. Er taumelt als trunkener Koch mit Karaffe in der Hand über den nicht vorhandenen Schlosshof. Mit schwerer Zunge erklärt er seinem Mitverschwörer Kunz von Kauffungen, auf welch geschickte Weise er das halbe Schloss unschädlich gemacht hat. Als „Schwalbe“ Frank Müller spontan eine Weise aus Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ anstimmt, gibt’s Applaus von Regisseurin und Mitspielern. Voll Inbrunst singt er „Als ich einst Prinz war von Arkadien“. Ganz dem Gesang hingegeben, überhört Frank Müller glatt die Regieanweisung, das Lied in den Wiederholungen der Szene etwas einzukürzen.

„Kunz“ Michael Hiller (r.) schaut ungläubig, als „Schwalbe“ Frank Müller begeistert erklärt, wie er die Wachen mittels Alraune und Wein außer Gefecht gesetzt hat. Quelle: Mario Jahn

„Für Laientheater ungewöhnlich professionelle Organisation“

Rund 50 Erwachsene und etwa 13 Kinder werden „Kunz und Morta“ Anfang Juli im Agnesgarten des Altenburger Schlosses zur Aufführung bringen. Um die 20 Helfer sorgen dafür, dass von Bühne bis Kostüme alles klappt. „Ich finde die Truppe großartig und dass sich alle mit viel Liebe zum Detail als Ehrenamtliche reinwerfen in die Proben“, meint Regisseurin Christiane Müller. „Für ein Laientheater ist es auch ungewöhnlich, wie professionell die Organisation ist – dank der Prinzenraub-Chefin Eva Pommer.“

Der Mikroportplan für das neue Prinzenraub-Stück ist eine komplexe Angelegenheit: Die Mitspieler müssen sich die vorhandenen Mikrofone teilen. Quelle: Mario Jahn

„Kunz und Morta“ – Premiere auf dem Altenburger Schloss Das neue Prinzenraub-Stück „Kunz und Morta“ ist viermal im Agnesgarten des Altenburger Schlosses zu erleben. Premiere ist am 7. Juli um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen am 8. Juli um 20 Uhr sowie am 9. Juli 17 Uhr und 20.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Juni. Vorbestellungen werden in der Altenburg Information im Markt 10 sowie der Altenburger Tourismus GmbH im Markt 17 entgegengenommen. Die Karten kosten für Erwachsene 13 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen 8 Euro. Im Vorprogramm können sich die Zuschauer bei Zauberei, Marionettentheater, Münzprägung und fantasievollen Spielen auf das Prinzenraub-Spektakel einstimmen. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Von Dana Weber