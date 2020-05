Altenburger Prinzenraub-Festspiele 2020 abgesagt

Altenburg

Im 565. Jahr des Altenburger Prinzenraubes wollte der Traditionsverein ein komplett neues Stück zum Thema auf die Bühne bringen. Die Proben mit Regisseurin Christiane Müller liefen bereits seit Ende Januar, und auch die Werbemaschinerie war in Gang gesetzt. Erste Sponsorengelder trafen ein. Doch die allgegenwärtige Pandemie macht wie so vielen Kreativen auch den Prinzenräubern einen Strich durch die Rechnung. Seit Anfang März ruhen die Proben.

„Wir können beim Proben keine 1,50 Meter Abstand halten.“

Auf einer kontaktlosen Sitzung Mitte April fiel dann schweren Herzens die Entscheidung des Vereinsvorstandes: In diesem Jahr wird es kein Sommerspektakel im Agnesgarten des Altenburger Schlosses geben. „Selbst wenn wir jetzt wieder proben dürften, durch den monatelangen Ausfall schaffen wir die Inszenierung nicht mehr“, erklärt Eva Pommer die gegenwärtige Situation. „Wir können uns beim Proben auch nicht 1,50 Meter auseinanderstellen. Das ist unrealistisch“, ergänzt die Vorsitzende des Traditionsvereines Altenburger Prinzenraub. Sobald ein normaler Probenbetrieb wieder möglich ist, wird die Einstudierung des neuen Stückes fortgesetzt.

Neues Jahr neues Glück mit „Kunz und Morta“

Unabhängig davon werden im Verein Überlegungen angestellt, wie man dem Jubiläumsjahr doch noch gerecht werden kann. Und ein hoffentlich wieder gestattetes Treffen aller Mitspieler und Unterstützer in der späteren zweiten Jahreshälfte soll die Prinzenraubfamilie weiterhin zusammenhalten. Deren großer Dank geht an alle Förderer und Sponsoren, die den Verein auch in der Krise weiterhin unterstützen. „Die Gelder werden zurückgehalten und kommen im nächsten Jahr zum Einsatz“, versichert die Vereinsvorsitzende. Sie kommen ausschließlich dem neuen Stück zugute. Die nächsten Prinzenraub-Festspiele sind unter dem Titel „Kunz und Morta“ vom 8. bis 10. Juli 2021 geplant.

Von Dana Weber