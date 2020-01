Altenburg

Eine private Party am Samstag am Rande von Altenburg endete für zwei Gäste im Krankenhaus. Schauplatz war gegen 22.30 Uhr die Dreschaer Dorfstraße. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, machten zwei 19-jährige Brüder aus Gera Ärger, die ordentlich gebechert hatten. Im alkoholisierten Zustand schlugen sie schließlich auf andere Gäste ein. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, um die Situation zu beruhigen. Zwei Partybesucher mussten im Klinikum behandelt werden. Gegen die Schläger werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von OVZ