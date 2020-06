Altenburger Projekt zur Wolfsabwehr: Ein Hund „im Schafspelz“ soll künftig Herden schützen

Altenburg

Zukünftig könnten Herdenschutzhunde auf Thüringer Weiden Wolfsangriffe verhindern. Um betroffene Schäfer zu unterstützen und Abschüsse geschützter Wölfen zu vermeiden, startet das Umweltministerium am 1. Juli ein zweieinhalbjähriges Pilotprojekt. Das zunächst mit 115 000 Euro geförderte Vorhaben wird von der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg umgesetzt und soll Schäfern den Einsatz spezieller Hunderassen nahebringen.

Schutz für 5000 Schafe auf Standortübungsplatz Ohrdruf

Sitz der ausführenden Fachstelle ist die Natura-2000-Station in Mühlberg/Drei Gleichen. Sie wird von der Naturforschenden Gesellschaft geführt und unterstützt bereits seit geraumer Zeit mehrere Schäfereien, die den ehemaligen Truppenübungsplatz Ohrdruf als Weidefläche für insgesamt rund 5000 Tiere nutzen. Das etwa 4600 Hektar große Gelände ist seit 2013 als Standortübungsplatz der Kaserne Gotha unterstellt und liegt im Vogelschutzgebiet. Es ist Lebensraum seltener Tierarten wie Waldkauz, Sumpfohreule und Schwarzstorch. Um ein Verbuschen dieser Kulturlandschaft zu verhindern, wird das Gebiet beweidet.

Selbst 1,20 Meter hohe Netze bieten kaum Schutz

Ohrdruf ist nach Aussage von Mike Jessat, Direktor des Naturkundemuseums Mauritianum Altenburg, auch das Revier der einzigen standorttreuen Wölfin in Thüringen. Die Ohrdrufer Schäfereien sind besonders von Angriffen betroffen. Da die Herden auch nachts auf dem Gelände des Standortübungsplatzes verbleiben, werden Schutzzäune als Pferche eingesetzt. Laut Jessat reichen die üblichen 90 Zentimeter hohen Netze allerdings nicht aus, um ein Überspringen ernsthaft zu verhindern. Die Natura-2000-Station in Mühlberg/Drei Gleichen verteilte deshalb bereits 1,20 Meter hohe Netze mit Flatterband. Die Ohrdrufer Wölfin reißt dennoch weiterhin Schafe und steht bereits auf der Abschussliste. Zurzeit hat sie einen Aufschub erhalten. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat die Wölfin Welpen.

Kulturgut Herdenschutzhund wird reaktiviert

Um künftig besser für ein Leben mit dem Wolf gewappnet zu sein, erhalten Schafzüchter jetzt mit Altenburger Unterstützung das Rüstzeug für den Einsatz von Herdenschutzhunden – in Form von Beratungen und Lehrgängen. Als Projektstandort fungiert die Mühlberger Station. „Überall dort, wo es Wölfe immer gab, wie in Rumänien und den italienischen Abruzzen, gab es auch immer Herdenschutzhunde“, weiß Mike Jessat. Mit dem Verschwinden des Wolfes in Deutschland ging auch das Wissen um diese besonderen Hunde verloren. Herdenschutzhunde sind keine Hütehunde und verhalten sich anders. „Sie sind nicht abgerichtet auf: Komm her!“, erklärt Jessat und ergänzt: „Sie können nur in der Herde ausgebildet werden. Die Herde ist ihre Familie.“

Der Pyrenäenberghund lebt gemeinsam mit der Herde und passt auch optisch zu seinen Schützlingen. Quelle: Wikimedia Commons

Wirksame Schutzhunde aus Brandenburg

In Brandenburg, wo der Wolf schon länger ein Thema ist, haben sich Schäfer zur Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde zusammengeschlossen. Sie züchten Pyrenäenberghunde und Maremmen-Abruzzen-Schäferhunde, deren meist helles dichtes Fell die perfekte Tarnung innerhalb einer Schafherde ist. Die Hunde wachsen gemeinsam mit den Schafen auf und verbellen alles Fremde, was sich der Herde nähert. Ihre Aufgabe ist es nicht, die Weidetiere zu treiben und zusammenzuhalten. Diese Funktion füllen Hütehunde aus. Herdenschutzhunde hingegen sind größer und kräftiger und durch ihren ausgeprägten Schutztrieb ideale Gebrauchshunde zur Verteidigung von Weidetieren. Laut Jessat brachte der bisherige Einsatz dieser Hunde in Deutschland sehr gute Ergebnisse und gab Wölfen keinerlei Chance auf einen Riss.

Der Maremmen-Abruzzen-Schäferhund fügt sich optisch gut in die Herde ein. Quelle: Wikimedia Commons

Ein Hund schützt 100 Schafe

Im Thüringer Pilotprojekt der Altenburger Naturforscher sollen demnächst Hunde der beiden in Brandenburg gezüchteten Rassen zum Einsatz kommen. Das Vorhaben richtet sich an Schäfereien mit mehreren hundert Tieren. Mike Jessat zufolge rechnet man pro 100 Schafe einen Hund. Das bedeutet, interessierte Schäfer lernen den Umgang mit zunächst drei Hunden gleichzeitig, da Schutzhunde im Rudel leben. Das ist ein komplizierter Prozess, auf den sich die Schafhalter einlassen müssen. Je nach Größe der Herde steigt die Zahl der benötigten Hunde. Die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten werden vom Umweltministerium getragen.

„Wir können Schäfereien zum verloren gegangenen Kulturgut Herdenschutzhund nur raten“, sagt Mike Jessat und rechnet damit, dass das Projekt nach zweieinhalb Jahren Pilotphase weitergeführt wird.

Von Dana Weber