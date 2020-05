Altenburg

Recht unachtsam war am Mittwoch gegen 22 Uhr ein Fahrradfahrer in Altenburg: Der 41-Jährige nahm in der Käthe-Kollwitz-Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße ausgerechnet einem Streifenwagen die Vorfahrt. Die Beamten entschieden sich daraufhin, den Mann zu kontrollieren. Mit einem nun aktenkundigen Ergebnis: Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Radler unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Ermittlungen eingeleitet, berichtete am Donnerstag die Polizei.

Anzeige

Von OVZ