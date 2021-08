Altenburg

Das die Stadt Altenburg in Sachen Radwege und Fahrradverkehr noch einiges aufholen muss, zeigte kürzlich nicht nur der Test der OVZ, sondern auch durch die Leserbriefe als Antwort und – direkt messbar für die Stadt – in den Ergebnissen der Bürgerbefragung zum Verkehrskonzept. Die Umfrage war im Frühling 2021 an den Start gegangen: Bürger und Bürgerinnen der Stadt konnten dort ihre Ideen und Anmerkungen melden, um den Verkehr in Altenburg zukunftsfit zu machen. Insgesamt haben 612 Personen an der Befragung teilgenommen, die meisten von ihnen waren, so die Statistik, zwischen 36 und 45 Jahren alt, 34 Prozent wohnen direkt in Altenburg.

Mit Blick auf die Ergebnisse wird klar: Radwege- und Straßeninfrastruktur, aber auch die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sind als sehr schlecht, der Bus- und Bahnverkehr dagegen als sehr positiv zu bewerten – zumindest aus der Sicht der Befragten. Allerdings: Nur wenige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind überhaupt regelmäßig mit dem Rad unterwegs – im Vergleich zum Autoverkehr – aber mehr als jeder Fünfte nutzt das Rad zumindest mehrmals die Woche, um zur Arbeit, Schule oder zur Uni in anderen Städten zu kommen. Acht Prozent machen das fast täglich. Die Umfrage beziehungsweise der Untersuchungszeitraum gilt für das gesamte Stadtgebiet Altenburgs.

Ideen für künftige Verkehrsverbesserung

Einigkeit herrscht besonders bei einer Sache: Etwas mehr als 60 Prozent aller Befragten sehen eine verbesserte Verkehrssicherheit von Radfahrern als wichtigstes Ziel des künftigen Verkehrskonzeptes. Die Umfrage gibt Eckpunkte vor, die mit den richtigen Konzepten und Umsetzungsstrategien zu einer Verbesserung des Verkehrs in Altenburg führen sollen – eben auch für den Radverkehr. Die elementaren Punkte, wie ein fehlendes, durchgängiges Radwegenetz, falsche oder sehr schlecht erkennbare Markierungen, Barrierefreiheit oder unklare Beschilderungen sollen verbessert werden. Wichtig ist aber auch, so steht es in der Auswertung und gilt für alle Verkehrsmittel: „Das Konzept soll den Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Verkehrsprozessen für jetzige und kommende Generationen Rechnung tragen.“

Wie viele Radfahrer täglich tatsächlich in Altenburg unterwegs sind, ist übrigens nicht zählbar. Aber, wird aus der Stadtverwaltung mitgeteilt, es werden mehr. Dieser Zuwachs verdanke sich, so heißt es, wohl zu einem wesentlichen Teil auch den immer beliebteren E-Bikes.

Von Vanessa Gregor