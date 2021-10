Altenburger Rotary-Club verkauft Eichelpflänzchen für guten Zweck

Altenburg

Mit einer besonderen Aktion mischten sich am vergangenen Sonnabend die Altenburger Rotarier unter die Händler auf dem beliebten Altenburger Bauernmarkt: Für einen guten Zweck konnten Interessenten an ihrem Stand Eichelpfänzchen erwerben – gezogen von der 1000-jährigen Eiche in Nöbdenitz. „Der Rotary Club ist immer wieder auf der Suche nach Aktionen, um Spenden zu sammeln, die Kinder- und Jugendprojekten im Altenburger Land zugute kommen“, so Sylvie Schwotzer, Präsidentin des Clubs. Der Fokus fiel auf die 1000-jährige Eiche – einerseits um den Baum zu vermehren und weiter zu geben. Andererseits, um diesen besonderen Baum zu ehren und die regionale Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Vor zwölf Monaten wurden die Eicheln eingesammelt und kleine Pflänzchen gezogen, die jetzt verkauft wurden.

Clubmitglieder kümmerten sich gemeinsam um Pflanzen

„Ein Rotarier, der in der Nähe der Eiche wohnt, hat alles mit dem Bürgermeister abgesprochen und sich auch die Erlaubnis für die Vermarktung der Eiche eingeholt. Auch um das Einsammeln der Eicheln und das Anpflanzen hat er sich gekümmert“, erzählt Schwotzer. Je nach Bedarf haben die Club-Mitglieder die Pflanzen umgetopft, sodass sie wachsen und gedeihen konnten. „Natürlich stellte sich dann auch die Frage, wie wir die Pflanzen am besten vermarkten können“, so Schwotzer. „Da bot sich der Altenburger Bauernmarkt an.“

Eine Pflanze kostete 15 Euro – bereits über 1000 Euro an Spenden sind zusammen gekommen. Versehen waren die kleinen Pflanzen mit einer Karte, auf der sich ein Pflegehinweis sowie die Geschichte der 1000-jährigen Eiche wiederfanden. „Die Aktion mit den kleinen Pflänzchen war die erste überhaupt. Es wird auch noch weitere dieser Art geben, konkrete Pläne gibt es hierfür aber noch nicht.“

Dank an Unterstützer

Der Rotary Club Altenburg ist jedoch sehr erfreut über die vielen Interessenten und Unterstützer. „Es sind viele Altenburger und auch Menschen aus dem Umland zu uns gekommen. Die Aktion fand großen Anklang, darüber sind wir sehr glücklich und bedanken uns bei allen Unterstützern“, sagt Schwotzer.

Gegründet wurde der Club am 6. Dezember 1995. Derzeit zählt er 40 Mitglieder. Er betreibt zusammen mit dem Lions Club Altenburg die Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Altenburger Land.

Von Mary Anne Härtling