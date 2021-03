Altenburger SPD-Urgestein kritisiert abtrünniges Trio und stärkt Kreischefin den Rücken

Altenburg

Im Richtungsstreit der Altenburger SPD-Basis bekommt die Kreisvorsitzende Katharina Schenk Rückendeckung von einem Partei-Urgestein. „Die Äußerungen und der Auftritt haben mich zutiefst erschüttert“, sagte der frühere SPD-Stadtrat Klaus Ventzke der OVZ in Bezug auf den Brandbrief, mit dem Ex-Oberbürgermeister Michael Wolf, Vize-Landrat und Kreisvorstand Carsten Helbig und der Altenburger Roman Pilz den „Linksruck“ der Partei kritisieren und mit Austritt drohen, sollte sich nichts ändern.

Ventzke hält Austritt für beschlossene Sache

Er habe die Meinung und die Ansichten des Trios zwar zu akzeptieren, erklärte der 82-Jährige, der am 5. Januar 1990 in die SPD eingetreten ist. „Aber es war fehl am Platze, diese in der Zeitung kund zu tun. Das muss intern geklärt werden.“ Zudem könne er die Form des offenen Briefes und auch die Begründung, dass die SPD mit ihrem aktuellen Kurs Mitglieder verliere, nicht verstehen. „So werden wir jedenfalls keine neuen Mitglieder gewinnen.“ Ähnlich hatte sich zuvor bereits Schenk geäußert.

Offenbar habe das Trio seinen Partei-Austritt schon beschlossen, so Ventzke weiter. „Denn drei unbedeutende Provinzpolitiker sind nicht in der Lage, politische Veränderungen herbeizuführen.“ Ortsvereinschef Thomas Jäschke, der mit seiner Äußerung auffiel, dass Unternehmen die Corona-Krise nutzten, um die Sozialkassen zu plündern, attestierte das Altenburger Urgestein „taktisch unklug“ gehandelt zu haben. „Es gibt sicher schwarze Schafe, aber in dieser Pauschalität ist die Aussage falsch.“

Aktion schade Wahlkampf und gebe Rechtspopulisten Auftrieb

Dass die Debatte um die Parteiausrichtung an der Basis ausgerechnet durch eine Indiskretion von Pro-Altenburg-Chef Peter Müller im Stadtrat ausgelöst worden sei, zeige „den Verfall der Zustände in demokratischen Gremien“, sagte der 82-Jährige, der sich nun politisch zur Ruhe setzen will. „Das liefert Rechtspopulisten und rechtem Gedankengut in der Stadt Vorschub.“

Aber nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern auch mit Blick auf die SPD-Bürgermeister Sven Schrade und Hendrik Läbe, die demnächst ihre Posten in Schmölln und Nobitz verteidigen wollen, sieht Ventzke einen Schaden von der Aktion des Trios ausgehen: „Dem Wahlkampf haben die drei keinen Gefallen getan.“

Von Thomas Haegeler