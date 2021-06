Altenburger Sänger und Gitarrist Gerd Müller gestorben

Altenburg

Es soll das nächste größere Konzert der „Maeckies“ nach langer Pause werden. Der 24. Juli am Teehaus steht seit geraumer Zeit fest im Terminkalender der Altenburger Band. Gerd Müller hatte sich riesig gefreut. „Er wollte notfalls sogar im Rollstuhl kommen, seit seine Krebserkrankung im heftig zusetzte“, erzählt sein Freund Bernd Siegl. Doch es hat nicht sollen sein. Der Sänger und Gitarrist ist vor wenigen Tagen nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 72 Jahre alt.

Ob Klubnachmittag im Volkshaus oder Tanzabend im Teichhaus – die „Maeckies“, 1965 gegründet, gehörten einfach dazu. Ende der 1970er-Jahre aufgelöst, kamen Gerd Müller und Rolf Päßler nach der Wende auf die Idee, sie wieder aufleben zu lassen. Einfach war das nicht. Bandmitglieder kamen und gingen, Müller blieb. Seit 2015 firmieren er sowie Frank Linke und Udo Müller wieder erfolgreich als „Die Maeckies“ und erfreuen ihr Publikum vor allem mit Oldies.

Großes Engagement für Musikertreffen in der „Leimrute“

„Die Musik war Gerds Leben“, so Bernd Siegl. Er verbrachte täglich mehrere Stunden im „Studio“ im Keller seines Hauses im Ortsteil Knau mit Proben oder Recherchen im Internet. Besonders engagiert hat er sich für die Musikertreffen im Zelt an der Gastwirtschaft „Leimrute“ in Knau, wo seit 2014 alljährlich aus DDR-Zeiten bekannte Musikgruppen auftreten – manche zum ersten Mal seit Jahrzehnten.

Das Konzert der „Maeckies“ am Teehaus soll trotz des Todes von Gerd Müller stattfinden, bestätigt Fördervereinschef Frank Hammerschmidt. Es war sein großer Wunsch, dass die Band weiter besteht.

Von Ellen Paul