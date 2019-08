Altenburg

Vielfalt ist einer der wichtigsten Grundpfeiler der Arbeit des Kultur- und Schlossbetriebs der Stadt Altenburg. Vielleicht sogar der wichtigste. Anders ist es jedenfalls kaum zu erklären, dass sich der jüngst erschienene Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr im Laufe der Zeit verdoppelt hat. „Er ist inzwischen auf stolze 32 Seiten angewachsen“, sagt Schloss- und Kulturdirektor Christian Horn und freut sich hörbar über diese Entwicklung. Als man vor zweieinhalb Jahren damit angefangen habe, seien es noch 16,5 Seiten gewesen. „Das einstige Faltblatt ist zu einem Heftchen geworden.“

Weg der Kultur als Dialog wird fortgesetzt

Neben der Seitenzahl und der obligatorischen Kategorie „Veranstaltungen“ verwies Horn bei der Vorstellung des Veranstaltungskalenders auch darauf, dass man inzwischen selbst jüngere Rubriken wie „Familie“ oder „Dabeisein“ mit zahlreichen Angeboten bedient. Geht es bei dem einen um „gezielte Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien“, stehen bei dem anderen „partizipatorische Angebote“ im Vordergrund, so der Schloss- und Kulturdirektor. „Damit gehen wir unseren Weg, Kultur als Dialog zu verstehen, konsequent weiter.“

Ein Höhepunkt des Kalenders in dieser Rubrik ist das gemeinsame Theaterprojekt mit Bürgerinnen und Bürgern anlässlich des Bauhaus-Jubiläums. Und es wird geforscht: Im Rahmen von Universitätskooperationen über die Sammlungsbestände des Residenzschlosses sowie seine baulichen Entwicklungsmöglichkeiten. Außerdem wird gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern zu Gestaltungsmöglichkeiten des Spielecafés in der künftigen touristischen Attraktion Spielewelt diskutiert.

Einige Ausstellungshighlight im Sommer

Highlights in den Sommermonaten sind die Sonderausstellung „Stadt.Mensch.Geschichten. – Altenburger Fotoatelier Arno Kersten 1867-1938“ und das Altenburger Musikfestival. Die Sonderausstellung zieht auch dank des Selfie-Automaten, für den sich Besucher in historischen Kleidern kostümieren können, Familien an. Das Musikfestival hält wiederum eine große Bandbreite von Konzerten bereit, die von Kammermusik bis hin zur Operngala reicht. Es lädt vom 9. bis 18. August in das Residenzschloss und an weitere Orte im Altenburger Land ein. Weiterhin locken am heutigen Sonnabend das Inselzoofest und museumspädagogische Angebote für Familien mit Kindern im Schloss.

Im Spätsommer schließlich eröffnet die Sonderausstellung „humbolt4 – Herzöge auf Spitzbergen, Prinzen am Amazonas: Adlige Entdecker in der Nachfolge Humboldt“. Sie ist im Jahr des 250. Geburtstages von Alexander von Humboldt Teil des gemeinsamen Ausstellungsprojektes mit dem Naturkundemuseum Mauritianum, dem Lindenau-Museums und der Burg Posterstein. Zum Tag des offenen Denkmals öffnet dann Anfang September das Prinzenpalais seine Türen. Zudem bietet es den Rahmen für die Biennale „No Selection – Messe für Junge Kunst“. Hier werden am 7. und 8. September zum inzwischen sechsten Mal Kunstschaffende aller Genres ihre Kunst präsentieren und ausstellen können. Auch finden sich im Programmheft die Veranstaltungen des Teehaus-Fördervereins, darunter ein Gastspiel der Nörgelsäcke am 24. Oktober.

Neue Kooperationen und ein Geheimnis

Sage und schreibe 1000 Führungen bietet der Schloss- und Kulturbetrieb jedes Jahr an. Ganz besonders freut man sich zudem über neue Kooperationen: „Neben unseren Kulturpartnern vor Ort sind dies nun auch die Universität Jena, die Design Akademie Berlin, das Karlsruher Institut für Technologie und die Other Music Academy aus Weimar“, so Horn. Zudem ist der Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg als Projektpartner in der Initiative Stadtmensch aktiv. Diese ist im Heft mit Workshops zur Gestaltung des gleichnamigen Festivals im Mai 2020 vertreten.

Wer bis Dezember blättert, wird für den 1. Advent übrigens nur kurz und knapp die „Eröffnung der Weihnachtsausstellung“ angekündigt sehen. Genaueres möchte der Schloss- und Kulturbetrieb hierzu noch nicht verraten. „Nur so viel“, sagte Horn: „Wir haben da etwas in Planung, das die Augen von Kindern, Mamas, Papas, Omas und Opas zum Leuchten bringen wird und für das wir auch überregional werben werden.“

Von Thomas Haegeler