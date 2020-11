Altenburger Schlossmuseum zeigt historisches Spielzeug auf Rädern – nur wann?

Altenburg

Normalerweise schreibt man einen solchen Artikel im Futur. Etwa so: Ab Dienstag nächster Woche werden die Herzen der Spielzeug-Liebhaber aller Altersgruppen wieder höher schlagen. Denn im Altenburger Schlossmuseum wird die diesjährige Weihnachtsausstellung eröffnet. Doch die aktuelle Entwicklung erzwingt es leider, in den Konjunktiv zu wechseln. Also: Ab Dienstag nächster Woche würden die Herzen der Spielzeug-Liebhaber aller Altersgruppen wieder höher schlagen, wenn im Altenburger Schlossmuseum die diesjährige Weihnachtsausstellung wie geplant eröffnet werden könnte.

Kann sie aber vermutlich nicht. Denn auch die Museen werden mit großer Wahrscheinlichkeit weiter geschlossen bleiben. Nichtsdestotrotz lud das Residenzschloss am Montag zu einer Pressekonferenz, um auf das Jahresend-Highlight zumindest schon mal aufmerksam zu machen. „Mit Speed durchs Kinderzimmer“ ist es überschrieben, und das nicht von ungefähr.

Wer einst mit dem Tret-Ferrari von 1960, dem Tret-Flugzeug der US-amerikanischen Marke Steelcraft von 1942 oder dem französischen Tretroller-Scooter von 1950 unterwegs war, der drückte sicher schon im Kleinkindalter mächtig aufs Tempo. Diese spektakulären Leihgaben des Depots Pohl-Ströher aus Gelenau im Erzgebirge dürften allerdings weniger in DDR-Kinderzimmern gestanden haben. Exponate bereitgestellt haben außerdem die Priesterhäuser Zwickau, vorrangig Puppenwagen. Die ältesten stammen aus der Zeit um 1900, aber auch die ostdeutschen Zekiwa-Modelle in Miniatur fehlen nicht.

Ein absoluter Hingucker – ein Tret-Flugzeug für Kinder. In der Ausstellung „fliegt“ es sogar. Quelle: Mario Jahn

Gezeigt werden außerdem Schaukelpferde, Dreiräder und Roller sowie Autos, Eisenbahnen, die bekannten Fröbel-Fahrzeuge, Märklin-Baukästen, Kräne, Bagger und erzgebirgische Miniaturfahrzeuge. „Bummi“-Hefte, Kinderbücher, Adventskalender und Stammbuchbilder, vorrangig mit Abbildungen von Spielzeug auf Rollen oder Rädern, komplettieren die Sonderausstellung. Nicht wenige der insgesamt rund 500 Exponate stammen aus dem eigenen Fundus des Schlossmuseums.

Diesen roten Ferrari-Flitzer hätte sicher jeder Junge gern sein eigen genannt. Quelle: Mario Jahn

Ihrer Faszination können sich selbst gestandene Museumsmitarbeiter wie Gabriele Heinicke, die die Ausstellung kuratiert hat, nicht entziehen. „Das ist mein absolutes Lieblingsexponat“, sagt sie und zeigt auf einen mechanischen Kindergarten aus der Zeit zwischen 1960 und 1970 mit beweglichen Püppchen und fahrendem Puppenwagen. Sie werden sich von Besuchern ebenso per Knopfdruck in Bewegung setzten lassen wie die beiden Karussells mit Gondeln. „Einfach zauberhaft“, strahlt Gabriele Heinicke.

Dieses Puppenkarussell lässt sich in der Weihnachtsausstellung per Knopfdruck bewegen. Quelle: Mario Jahn

Nicht unerwähnt bleiben sollen die Kinderporträt-Fotografien aus dem Altenburger Fotoatelier Arno Kersten (1867–1938), dessen Archiv bekanntlich vom Residenzschloss übernommen wurde. „Immer wieder wurden Jungen mit einem Schaukelpferd auf Rollen abgelichtet, und genau so eines haben wir. Vielleicht ist es sogar das aus dem Atelier“, mutmaßt die Kuratorin.

Historisches Spielzeug auf historischem Foto: Marianne, Tochter des Gaswerk-Kassierers Gustav Mohs (aufgenommen 1913). Quelle: Mario Jahn

Ob und wann diese überaus sehenswerte Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann, bleibt leider gleichfalls eine Mutmaßung. „Wir hoffen, dass wir wenigstens über die Feiertage öffnen können“, so Museumsdirektor Uwe Strömsdörfer. „Wenn wir aber Pech haben, ist die Weihnachtsausstellung erst im neuen Jahr zu sehen.“ In weiser Voraussicht wurde sie schon mal bis zum 21. Februar konzipiert.

Und falls doch ein Wunder geschieht? „Wir sind auf jeden Fall vorbereitet und können am 1. Dezember öffnen.“

Von Ellen Paul