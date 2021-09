Altenburger Schüler: Mit eigenem Bier auf dem Markt

Altenburg

Es war vielleicht der kleinste Stand auf dem Altenburger Markt, den die vier Oberstüfler vom Friedrichgymnasium Altenburg am Mittwoch aufbauten. Eine Biertisch, ein Aufsteller – mehr nicht. Verkauft haben die vier Jungs aber nichts, stattdessen luden sie zur Verköstigung und Bewertung ihres selbst gebrauten Bieres. Das ist Teil einer Arbeit für die Schule, bestehend aus schriftlichem und praktischem Teil: „Vom Hopfen zum Tropfen“, so der Titel. Dafür stellten sich die baldigen Abiturienten auch in den Ferien auf den Altenburger Markt.

Papalofi-Bier aus Altenburg

Was denn Craft-Bier sei, fragte der eine oder andere Standbesucher – übrigens nicht wenige – nach. Craft-Bier ist freier in seiner Gestaltung, in Geschmack und Zutaten, der Trend kommt aus den USA. Das Bier von Paul, Florin, Loris und Paul brauchte einen Namen: Papalofi Honigbier ist es schließlich geworden. „Aber das ist eher ein Witz, Honig ist da nämlich gar nicht drin“, erklärt das Quartett den Namen. „Und Papalofi, das sind die Anfangsbuchstaben unserer Vornamen.“ Gebraut wurde das Bier im Privaten, aber mit Hilfe einer Frohburger Brauerei. Die stellte Equipment und Know-How zur Verfügung.

Brauen mussten sie allerdings selber. 27 Liter sind es am Ende geworden – abgefüllt in den ikonischen Flaschen der Altenburger Brauerei, denn auch die hat die Vier unterstützt. „Dort wurde das Bier auch analysiert und dann wurden wir gefragt, ob Honig drin ist. Die Auswertung habe das gezeigt“, so die Erklärung des Teams zum Namen. Honig ist sei aber nicht drin. Wie es dazu kam, wissen sie allerdings nicht.

Mindestens 100 Tester gebraucht

Für die Tester und Testerinnen gab es am Mittwoch, immerhin war es noch Vormittag, kleine Proben, die anschließend auf einem Fragebogen bewertet werden mussten. Da ging es um Geschmack, aber auch um Geruch und Optik. Damit der Geschmack trifft, wurde aber bereits vorher nachgeforscht, was wollen die Menschen eigentlich von einem Bier, was muss es mitbringen. „Süffig, hopfig und zischen sollte es“, erklärt Paul, einer der Nachwuchsbrauer.

Um später in ihrer Arbeit richtig auswerten zu können, benötigen sie eigentlich um die 100 ausgefüllte Fragebögen. Die kamen auf dem Markt nicht zusammen. Das lag wohl an der Uhrzeit, überlegen sie. Die restlichen Antworten sollen von Freunden, Eltern und Bekannten kommen. Den Beruf als Brauer können sich die Jungs übrigens auch vorstellen – nach dem Abitur.

