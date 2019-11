Altenburg

Fleißig zu Werkegingen am Mittwoch die Schüler der Altenburger Martin-Luther-Schule am Weißen Berg. Im Rahmen der Aktion „Ein Baum für jedes Kind“ griffen die Kinder der Klassen 1a und 3a gemeinsam mit Lehrern und Eltern zum Spaten und pflanzten auf dem Areal insgesamt 50 Bäume, darunter Kirschen, Pflaumen und Weiden.

Bereits 2013 hatte die Schule schon einmal an der von der Deutschen Umweltstiftung initiierten Aktion teilgenommen. Am Weißen Berg werden mit den neuen Gewächsen nun Flächen aufgeforstet, die durch Trockenheit und Borkenkäferbefall in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und die Arbeit ist noch nicht getan: Eine weitere Pflanzaktion ist für kommenden Mittwoch geplant.

Von OVZ