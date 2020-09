Altenburg

Als diese Zeitung im Juni zuletzt mit Gunther Nehrig von Education4kenya sprach, hatten die Folgen der Corona-Krise den Altenburger Verein bereits stark getroffen. Trotz finanzieller Schwierigkeiten und Ungewissheit schauten die Mitglieder jedoch zuversichtlich auf den Neustart im September. Nun allerdings die nächste Hiobsbotschaft: Auf Anweisung der Regierung in Kenia bleiben sämtliche Schulen in dem ostafrikanischen Land bis mindestens Anfang 2021 geschlossen. Nehrig war zwar erstaunt über das strenge Verbot, aber nicht allzu überrascht. „Die Fallzahlen haben dort zwar nicht dieselbe Dimension wie bei uns, allerdings wird Bildung in Kenia eben auch nicht als Priorität Nr. 1 gehandelt.“

„Wo die Armut am größten ist, entstehen die meisten Probleme“

Die lange Schulpause ist laut dem Vereinsvorsitzenden ein Einschnitt - in die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen, aber auch in deren Lebensalltag. „Besonders für die älteren Schüler sorgt die Schule für Abwechslung und ein wenig Abstand von zu Hause, was gerade in diesem Alter sehr wichtig ist“, so Nehrig, „und dort, wo die Armut am größten ist, entstehen dann auch die meisten Probleme daheim.“ Der Verein versuche zwar, mit den Schülern in Kontakt zu bleiben, viele seien jedoch aus der Stadt Mombasa in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt. Dort haben besonders die ärmeren Familien oft weder Internet noch Fernsehen, sodass die Kinder auch das kostenlose Fernschulprogramm der kenianischen Regierung nur bedingt nutzen können.

Fahren nach Notfallplan

Auf der anderen Seite stehen die Lehrkräfte, die bis auf Weiteres alle im unbezahlten Urlaub sind. Bis Juni konnte der Verein den Lehrerinnen und Lehrern zumindest noch die Hälfte ihrer Gehälter zahlen, nun reichen die verbliebenen Mittel nur noch für essenzielles Personal wie den Wachdienst und die Buchhaltung, um die leere Altenburger-Land-Schule durch den Rest des Jahres zu bringen. „Die Lehrer hängen in der Luft, da auch andere Schulen momentan natürlich keine Arbeit anbieten“, erklärt Nehrig. „Aber auch wir fahren momentan nach Notfallplan.“

Im Januar soll die Schule erstmal mit Notbesetzung starten, da der Verein nicht mit der rechtzeitigen Rückkehr aller Schüler rechnet. Zudem glaubt Nehrig nicht, dass alle Eltern ab Januar die Schulgebühren für ihre Kinder bezahlen können, die die Schule immerhin etwa zur Hälfte finanzieren. Der Brief an die Bundeskanzlerin im Juni, in dem der Verein um Unterstützung für das Projekt gebeten hatte, ist bis heute unbeantwortet. Education4kenya bleibt also weiterhin nur die Hoffnung auf Spenden. „Wir wissen selbst überhaupt nicht, was uns im Januar erwartet“, sagt Nehrig, „aber wir wollen die Schule auf jeden Fall wieder öffnen.“ Bis dahin bleibt nur Abwarten.

Von Robin Knies