Altenburger Seniorenheim am Jahnpark steht kurz vor der offiziellen Eröffnung

Altenburg

Die Damen machen den Eindruck, als fühlten sie sich pudelwohl in ihrem neuen Zuhause – dem „Zentrum für Betreuung und Pflege am Jahnpark“ in der Geraer Straße 54. Heute stehen Bewegungsspiele auf dem Programm. Gemeinsam mit Betreuerin Corinna Otto schwingen die Seniorinnen farbenfrohe Tücher. „Damit wird die Motorik aufrechterhalten“, erklärt Nadine Grund, im Haus angestellte Ergotherapeutin. Gemeinsam mit den gut gelaunten Bewohnerinnen sind gleichfalls die Mitarbeiter darauf bedacht, einen guten Eindruck zu hinterlassen, denn noch muss sich das neu gebaute Altenheim etablieren, auch in der Nachbarschaft.

Alles unter einem Dach: stationäre Pflege , betreutes Wohnen, Tagespflege und ambulanter Dienst

Die Einrichtung gehört zur der Korian-Gruppe – so wie inzwischen 235 weitere Pflegeheime. Es „stehen bereits sechs Neueröffnungen auf unserem Expansionsplan“, kündigt Korian auf seiner Internetseite an. Die Einrichtung in Altenburg mit moderner Ausstattung und bodentiefen Fenstern ist eine davon. Der Komplex soll bald verschiedene Angebote unter einem Dach bieten: stationäre Pflege, betreutes Wohnen, Tagespflege, ambulanter Dienst. Pressesprecherin Tanja Kurz erklärt, dass sich das Unternehmen aufgrund des Pflegebedarfs für die Skatstadt entschieden habe, und fügt hinzu: „Uns ist es wichtig, auch in kleineren Städten Pflegeheime zu bauen, damit die Bewohner nicht so weit von ihrer Heimat leben können.“

Das ist das neue Altenburger „Zentrum für Betreuung und Pflege am Jahnpark“ in der Geraer Straße. Quelle: Mario Jahn

Wie die OVZ berichtete, ist die Nachfrage nach Pflegeplätzen in der Region hoch. Dennoch sorgte der Neubau zunächst für Unmut. Einrichtungsleiterin Lucia Theresia Jahn weiß warum: Vor allem zu Baubeginn seien die Nachbarn nicht begeistert gewesen, dass ihr Blick auf die ehemalige freie Fläche an der Geraer Straße nun von einem Gebäude verstellt wird. Doch mehr und mehr werde die Einrichtung positiv aufgenommen. „Viele Leute aus der Nachbarschaft sind schon hier eingezogen oder stehen auf der Interessentenliste“, berichtet die 28-Jährige.

Pflegezentrum wird in Zukunft auch neue Fachkräfte ausbilden

Ob Korian anderen örtlichen Altenheimen Fachkräfte abwerben wird, zeigt die Zukunft. Erst eine Hand voll Pfleger wurden bislang eingestellt, denn die Zimmer werden nur schrittweise belegt, ebenso wie die Arbeitsplätze. Bisher ist nur das Erdgeschoss der stationären Pflege ausgelastet. Doch Lucia Theresia Jahn stellt in Aussicht, dass das Pflegezentrum künftig auch selbst neue Fachkräfte ausbilden werde, um so dem Mangel entgegenzuwirken.

Lucia Theresia Jahn ist 28 Jahre jung, kommt aus Zwickau und ist die Leiterin der Einrichtung. Quelle: Mario Jahn

Außerdem sei es nicht für alle Pfleger erstrebenswert, in einem neu entstehenden Altenheim zu arbeiten, räumt sie ein. „Die Mitarbeiter haben sich bewusst dafür entschieden, denn um eine neue Einrichtung aufzubauen, braucht es ein hohes Maß an Eigeninitiative.“ Das sei vorhanden: „Es ist erfreulich, dass das Team sehr motiviert ist.“

Und dadurch, dass der Komplex neue Jobs schaffe, locke die Einrichtung auch Arbeitskräfte in die Stadt, meint Leiterin Jahn. Neben Pflegern, Betreuern, Ergotherapeuten und Verwaltungsangestellten unterhält die Korian-Gruppe vor Ort eigene Küchen- und Reinigungskräfte.

Preise liegen leicht über dem Durchschnitt

Im betreuten Wohnen kostet ein Appartement im Jahnpark 500 bis 800 Euro pro Monat, ein Bett in der stationären Pflege 1587 Euro. Lucia Theresia Jahn weiß, dass der Preis leicht über dem Durchschnitt liege, doch wirft als Argument in die Waagschale, dass das neue Heim die neueste Ausstattung biete. Außerdem wolle man den Bewohnern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten bereitstellen, die bisher zum Teil jedoch noch in Planung sind.

In jeder Etage soll gemeinsam mit den Bewohnern ein Themenraum kreiert werden. Im Erdgeschoss gibt es schon den Raum „Traumfabrik“, in dem Themenboxen, wie „Kindheit in Altenburg“, zum Schwelgen in Erinnerungen einladen. Auch eine Bibliothek ist geplant. Das bereits eingeweihte Wellnessbad mit Jacuzzi, dimmbaren Lichtern und Aromatherapie sei sehr beliebt, erzählt die gebürtige Zwickauerin Jahn.

„Eine Bewohnerin wollte ihre alte Schule noch mal besuchen“

Außerdem gibt es tägliche Beschäftigungsangebote, wie jüngst das Weihnachtsbingo oder Plätzchen backen. Morgens wird gemeinsam die Zeitung gelesen. Jeden Monat wird ein kleines Fest ausgerichtet. Auch Ausflüge sind geplant und im kleinen Rahmen schon umgesetzt worden, erzählt Jahn: „Eine Bewohnerin wollte ihre alte Schule noch mal besuchen. Also ist eine Betreuerin mit ihr hingelaufen.“

Am 17. Januar findet die offizielle Einweihung des Pflegezentrums statt. Für alle Interessenten wird es außerdem am 7. Februar einen Tag der offenen Tür geben.

Von Pauline Szyltowski