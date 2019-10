Altenburg

Ihre Leidenschaft für das Skatspielen hilft: 36 skatbegeisterte Männer und eine Frau spielten am 18. Oktober in der Altenburger VR-Bank am Brühl für einen guten Zweck. Sämtliche Erlöse gehen an die Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung, teilte die Stiftung mit. Die eingenommenen Startgebühren, Spenden und Verlustgelder für verlorene Spiele summierten sich auf 2000 Euro. Die VR-Bank runde als Veranstalterin auf 3000 Euro auf, heißt es in der Pressemitteilung.

Forschung erspart Strahlentherapie

„Wichtig ist uns, dass wir Spaß am Skaten haben und nicht verbissen am Werk sind“, schilderte Volker Becker, Bankmitarbeiter und Mitveranstalter, die Grundidee des Abends. Die einzige Frau in der Runde war Regine Kluge. Die Pause zwischen Spielende und Siegerehrung nutzte Mitveranstalter Peter Müller, um die Professorin vorzustellen. Die Nuklearmedizinerin von der Uniklinik Leipzig forscht seit mehr als 25 Jahren zum Thema Krebs bei Kindern und hat sich mit ihrem Team besonders um Diagnose und Behandlung von Lymphdrüsenkrebs verdient gemacht. Dank ihrer Forschungen ist es heute möglich, 75 Prozent der kleinen Patienten eine Strahlentherapie zu ersparen und damit die gefürchteten Spätfolgen zu vermeiden. Da Regine Kluge auch eine leidenschaftliche Skatspielerin ist, wollte sie beim Skatturnier Spenden erwirtschaften, die ihren eigenen Forschungen zugutekommen.

