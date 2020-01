Altenburg

Das neue Jahr ist für viele Lauffreunde auch gleichzeitig der Start in eine neue Laufsaison. Aber so richtig abgeschlossen ist die alte Saison erst dann, wenn das Onlineportal Marathon4you.dedie beliebtesten Marathons des vergangenen Jahres gekürt hat. 13 783 Läuferinnen und Läufer beteiligten sich diesmal an der großen Abstimmung, die bereits zum 15. Mal ausgeschrieben war.

Klassenprimus ist und bleibt der Rennsteiglauf. Zum sechsten Mal in Folge wurde er zum Marathon des Jahres gewählt. Auf den Plätzen 2 und 3 wurden der Frankfurt Marathon beziehungsweise der Berlin Marathon gewählt – beides Cityläufe, die weit über Deutschland hinaus bekannt sind.

Altenburger Marathon steigt in der Beliebtheit

Gespannt schauten auch die Altenburger Marathon-Macher auf dieses Voting, wohl wissend, dass mit Platz 19 im Vorjahr der Vorstoß unter die Top 20 der Laufevents ein herausragendes Ergebnis darstellte. Mit Stolz kann das Organisationsteam nun feststellen, dass der Skatstadtmarathon Altenburg in der Beliebtheit weiter zugenommen hat. Platz 16 im Deutschlandranking bedeutet eine Verbesserung um drei Plätze.

Im Ranking der neuen Länder findet sich der Skatstadtmarathon erneut auf dem 4. Platz, hinter dem Dresden Marathon (2.) und dem Tangermünder Elbdeichmarathon (3.). In Thüringen bleibt das Altenburger Laufevent hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter Rennsteiglauf weiterhin die Nummer 2.

Diesjährige Auflage steigt am 13. Juni

Das Organisationsteam nimmt diesen erneuten Erfolg als Ansporn, auch die diesjährige 12. Auflage am 13. Juni zu einer unvergesslichen Laufveranstaltung für alle Teilnehmer werden zu lassen. Dabei wird natürlich wieder auf Bewährtes zurückgegriffen. Sowohl die Mischung aus Waldlauf, Partylauf und Freizeitlauf, als auch die zahlreichen kulturellen Highlights an der Strecke und der Zieleinlauf auf dem Markt mit einem atemberaubenden Moderator werden die 12. Auflage für alle Laufbegeisterte der Region und darüber hinaus zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

3743 Läufer erreichten 2019 das Ziel, für dieses Jahr hoffen die Organisatoren auf ein ähnlich gutes Ergebnis. Aktuell haben sich bereits 599 Läufer angemeldet.Die Onlineanmeldung kann unter www.skatstadtmarathon.de erfolgen.

