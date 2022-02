Altenburger Spaziergänge: Teilnehmer und Gegner treffen sich zum Gespräch

Altenburg

Montag für Montag wird Altenburg zum Protest-Schauplatz gegen Corona-Regeln. Ein Haupttreffpunkt in Thüringen. Zum jüngsten Wochenstart versammelten sich laut Polizei rund 1000 sogenannte Spaziergänger, in der Spitze kommen bis zu 1700. Doch ebenso gibt es Tausende Altenburger, die sich bewusst nicht beteiligen. Die Frage, wer montags mitläuft oder nicht, entzweit die lokale Gesellschaft. Zeit für offene Worte in der OVZ-Redaktion: Der Spaziergänger und Protest-Dokumentator Heiko Sell und der Altenburger Daniel M. Scheidel, der die montäglichen Ereignisse mit Abneigung betrachtet, trafen sich mit Redakteur Kay Würker zum Gespräch.

Was macht Sie wütend in diesen Tagen?

Heiko Sell: Wut kenne ich nicht, aber ich empfinde Unverständnis. Mich ärgern die willkürlichen Maßnahmen, die hier beschlossen werden, dass ich überall ein Zertifikat vorlegen muss. Das ist in meinen Augen eine Grundrechtseinschränkung, für die es keine Grundlage gibt. Die Krankenhausbelegungen sind derart niedrig.

Daniel M. Scheidel: Ich bin in erster Linie sauer auf das Virus. Das hätte ich gerne weg nach zwei Jahren, das nervt mich. Aber wütend macht mich auch, wenn von Querdenkern Dinge behauptet werden, die nicht stimmen. Verbunden mit dem weit verbreiteten Unvermögen, zuverlässige Informationen von unzuverlässigen zu unterscheiden.

Herr Sell, was wollen Sie und die anderen mit den Spaziergängen erreichen?

Sell: Die Abschaffung der Maßnahmen. Andere Länder sind ja längst dabei, die Einschränkungen zu beseitigen. Wir sind mit allem nicht zufrieden, was derzeit in Deutschland läuft. Die Einschränkungen wären gerechtfertigt, wenn es eine gravierende und anhaltende Übersterblichkeit gäbe.

Scheidel: Ich denke, dass die Übersterblichkeit schon da ist. Ohne Impfung wäre sie allerdings noch höher.

Sell: In meinen Augen ist das eine Diktatur und Fake-Pandemie, so kann es nicht weitergehen. Es ist gut, dass immer mehr Menschen die Spaziergänge nutzen, um ihren Unmut kundzutun.

Scheidel: Diktatur? Ehrlich? Ich glaube, dieses Wort wird hier arg schnell rausgezogen. Die DDR war da näher dran. In einer Diktatur hätten wir nicht 1500 Spaziergänger, sondern 1500 Vermisste.

Was meinen Sie mit Fake-Pandemie?

Sell: Es ist keine Pandemie, wenn 99 Prozent der Bevölkerung überlebt.

Es sind sehr viele Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Phasenweise lief das Altenburger Klinikum im Notbetrieb. Das war real, kein Fake.

Sell: Ich glaube, die Situation wäre eine andere gewesen, hätte man im Krankenhaussektor nicht so viel eingespart. Es fehlt an Betten und Personal, das erzeugt einen Engpass. Abgesehen davon gab es in früheren Jahren auch schon große Grippewellen. Da wurde kein Lockdown verhängt.

Scheidel: Dass Patienten wegen überfüllter Krankenhäuser in andere Bundesländer verlegt werden müssen, das gab es vor Coronazeiten nicht. Das müssten die Medien ja immer verschwiegen haben. Ich halte es für unstrittig, dass die Inzidenz unter Ungeimpften höher ist als unter Geimpften und dass die Patienten auf Intensivstationen im Verhältnis mehrheitlich ungeimpft sind.

Zur Person: Heiko Sell und Daniel M. Scheidel Heiko Sell ist gebürtiger Altenburger. Der 49-Jährige arbeitet als Hausmeister – bekannt ist er aber vor allem als Hobbyfotograf, der seine Stadt aus immer wieder neuen, ungewöhnlichen Blickwinkeln betrachtet. Seit etwa einem Vierteljahr beteiligt er sich an den montäglichen Spaziergängen, dokumentiert diese mit der Kamera. Daniel M. Scheidel ist in Frankfurt am Main geboren, lebt aber seit rund 20 Jahren in Altenburg. Der Diplom-Volkswirt und ehemalige FDP-Kreisvorsitzende unterrichtet als Berufsschullehrer Wirtschaftslehre, Mathematik und Englisch an der Euroschule. Der 62-Jährige ist verwitwet, hat drei Kinder.

Sell: Die Impfung bietet keinen sicheren Schutz. Es ist haarsträubend, dass Leute jetzt zum Impfen verpflichtet werden, damit sie arbeiten dürfen.

Scheidel: Es stimmt, hinsichtlich der Impfung wurden Erwartungen nicht erfüllt. Vor einem Jahr waren wir der Auffassung: Wenn man sich impft, kriegt man die Krankheit nicht. Dann kam Delta, und auch Geimpfte konnten sich infizieren. Aber man muss genau hingucken: Die schweren Verläufe sind bei Geimpften geringer und die Übertragbarkeit ist zeitlich eingeschränkt.

Sell: In den alternativen Medien habe ich das anders gelesen. Man muss auch da genau hinschauen: Die etablierten Medien werden von der Regierung gelenkt.

Mich hat keiner angerufen und gesagt, was ich zu berichten habe.

Sell: Ich rede vor allem vom Fernsehen. Ich vertraue den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht.

Also reden wir über Vertrauen. Wem vertrauen Sie? Wie unterscheiden Sie seriöse Infos von unseriösen?

Sell: Ich gehe den Quellen nach, um zu unterscheiden, was glaubhaft ist und was nicht. Ich kenne ja die Leute aus meinem Umfeld oder aus der Telegram-Gruppe, die mir Informationen zuspielen. Ihnen vertraue ich, der Regierung nicht. Lauterbach hat mal eben über Nacht den Genesenenstatus geändert. Das hat mich in meiner Auffassung wieder bestätigt. Mir fehlt die Verlässlichkeit.

Scheidel: Mit dem Genesenenstatus hat Lauterbach einen dicken Bock geschossen, da gebe ich Ihnen Recht. Aber ich vertraue dem Impfstoff. Ich halte eine allgemeine Impfpflicht für sinnvoll. Und ich habe Vertrauen in Leute, die ihren Beruf gelernt haben. Ich vertraue dem Kfz-Fachmann, der mein Auto repariert, und ich glaube Virologen wie Drosten oder Kekulé. Ich vertraue den Fakten, die Medien wie die LVZ, der Spiegel oder die Süddeutsche bringen. Einem Michael Wendler oder Xavier Naidoo glaube ich zum Beispiel nicht.

Ein Fakt, über den wir berichtet haben: Im Altenburger Land wären schon vor zwei Wochen Lockerungen möglich gewesen. Darauf wurde verzichtet in Erwartung der Omikronwelle, die nun immer noch nicht angekommen ist und bei der infrage steht, inwieweit sie die Krankenhäuser überhaupt belastet. Können Sie verstehen, Herr Scheidel, dass Menschen verdrossen sind über vorbeugende Einschränkungen?

Scheidel: Das kann ich. Wenn Krankenhausbelegungszahlen sinken, muss man bestimmte Maßnahmen auch zurücknehmen. Wenn ich Einzelhändler oder Friseur wäre, wäre ich auch verärgert. Dass ein Händler 2G anwenden muss, aber im Supermarkt fährt mir der Hintermann im Gedränge in die Hacken, das passt nicht zusammen.

Viele Spaziergänger verweisen auf die Kinder, die unter den Maßnahmen leiden. Das müsste Ihnen als Lehrer und Vater doch aus dem Herzen sprechen.

Scheidel: Ich kenne Kinder, die in psychotherapeutischer Behandlung sind. Das liegt nicht an den Masken oder am Testen, sondern meines Erachtens an der Belastung durch das Homeschooling. Ich freue mich, dass die Schulen jetzt offen sind.

Dazu dürfte die Intervention nach monatelangen Schulschließungen ihren Teil beigetragen haben. Also müsste es sich doch auch aus Ihrer Sicht lohnen, Herr Scheidel, protestierend auf die Straße zu gehen.

Scheidel: Ich finde es gut, wenn Leute ihre Meinung sagen. Aber ich habe ein Problem mit den Spaziergängen, die man ja unangemeldete Demonstrationen nennen muss. Ich nehme nicht die ganzen Kröten in Kauf, die ich dort schlucken müsste. Erstens: Die wenigsten haben Masken auf, Abstände werden größtenteils nicht eingehalten. Zweitens kann ich da keine Botschaft rüberbringen – es werden keine Forderungen erhoben. Ich sehe keine Schilder, höre keine Wortmeldungen. Und ich reihe mich nicht ein, wo Freie Sachsen und andere Radikale mitlaufen. Um Weihnachten herum eine kleine Demo gegen den Thüringer Bildungsminister, der mit seinen Entscheidungen für Verunsicherung gesorgt hat, da wäre ich dabei gewesen. Aber nicht in dem Stil: Wir wischen alles vom Tisch, das ist alles Diktatur.

Daniel M. Scheidel (l.) und Heiko Sell vertreten unterschiedliche Sichtweisen. Fürs LVZ-Gespräch haben sie sich getroffen. Quelle: Mario Jahn

Herr Sell, warum protestieren Sie nicht auf legale Weise: angemeldet, mit wahrnehmbarer Botschaft?

Sell: Es gibt ja niemanden, der eine Demonstration organisiert und leitet. Wir wollen keine Auflagen bekommen, sondern einfach nur spazieren gehen. Wir wollen unseren stummen Protest weiterführen.

Scheidel: Im Straßenverkehr akzeptieren wir die Regeln auch. Das ist doch nicht zu viel verlangt. In anderen Städten, wo Versammlungen angemeldet sind, werden sie ja auch zugelassen.

Würden Sie sich wünschen, dass die Polizei eingreift?

Scheidel: Das ist schwierig. Es muss ja verhältnismäßig sein. Aber Regeln sind nur so gut, wie sie durchgesetzt werden. Wenn der Staat ernstgenommen werden will, muss er hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Von einer angemeldeten Demo hätten doch aus Sie etwas, Herr Sell. Sie könnten Plakate zeigen und diskutieren. Stattdessen bleiben die Leute sprachlos. So wie viele auf Facebook ausschließlich anonym gegen Andersdenkende zu Felde ziehen.

Wäre der montägliche Protest eine angemeldete legale Versammlung, würden Sie sich dann einreihen, Herr Scheidel?

Scheidel: Nein, würde ich nicht. Ich gehe nicht in eine Versammlung, von der ich vermuten muss, dass sie von rechten Kreisen instrumentalisiert wird – selbst wenn ich von 20 Argumenten der Versammelten eins teile. Und ich würde auch dann nicht mitdemonstrieren, wenn sich die Demonstranten von den Freien Sachsen distanzieren. Denn ich stimme nicht überein, alle Schutzvorkehrungen abzuschaffen. Mir gefällt die Maske auch nicht, aber Covid-19 und Grippe, das sind qualitativ verschiedene Dinge, da bin ich mir sicher.

Sell: Ich habe von rechtsextremen Parolen und Plakaten in Altenburg noch nichts mitbekommen. Weil es sie nicht gibt. Ich habe gesehen, wie die Freien Sachsen kurz filmen und das dann in ihre Telegram-Gruppe stellen, mehr aber auch nicht.

Die Freien Sachsen verteilten mehrfach Flugblätter vor Ort und werben für die Zusammenkünfte in Altenburg. Man hat den Eindruck, die Spaziergänger werden vereinnahmt.

Sell: Das wollen wir nicht. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen Gruppierungen vereinnahmen. Die ignorieren wir.

Für Außenstehende sind Rechtsextremisten und Altenburger, die mit denen nichts zu tun haben wollen, schwer auseinanderzuhalten, wenn alle gemeinsam laufen. Halten Sie das nicht für problematisch?

Sell: Wenn es friedlich bleibt und die nicht ihre Gesinnung zum Besten geben, ist es okay. In erster Linie sind wir ein Querschnitt der lokalen Bevölkerung von Jung bis Alt.

Scheidel: Die hohe Teilnehmerzahl und die Tatsache, dass wir hier eine AfD-Hochburg sind, das gehört zusammen. Und man muss gucken, wer vernetzt sich da mit wem bei Telegram & Co.?

Herr Sell, haben Sie den Eindruck, dass die Spaziergänge etwas ausrichten?

Sell: Es ist doch schon interessant zu sehen, dass die Impfpflicht jetzt wackelt. Wenn immer mehr Menschen ihren Unmut kundtun, regt das zum Nachdenken an.

Scheidel: Mir fehlt da die Botschaft. Das schweigende Umherwandern durch ein dunkles Stadtzentrum finde ich inhaltsleer. Meinungsfreiheit ist gut und schön, aber wenn ich die nutzen will, muss man auch eine Meinung vernehmbar kundtun.

Wie protestieren Sie, wenn nicht als Spaziergänger?

Scheidel: Ich bin zum Beispiel wegen einseitiger, populistischer Berichterstattung gegen ein lokales Anzeigenblatt vorgegangen – mit einem Hinweis an den Zusteller: „Kein Querdenker- oder AfD-Unsinn in diesen Briefkasten. Kurier einwerfen verboten“. Ich habe gesagt, jetzt reicht’s, klare Botschaft: Ich will das Ding nicht mehr. Hat geklappt.

Woche für Woche treffen sich in Altenburg Hunderte Spaziergänger in den Innenstadtgassen. Quelle: Mario Jahn

Wann ist Schluss mit Spaziergängen?

Sell: Das sehe ich noch nicht. Es gibt neben Corona noch viele andere Baustellen, die hohen Strompreise zum Beispiel und die hohe Inflation. Die Menschen werden weiterhin auf die Straße gehen, auch zu anderen Themen.

Wie kann es gelingen, dass die entzweite Gesellschaft irgendwann wieder zusammenfindet?

Scheidel: Reden, Argumente austauschen, klüger werden.

Sell: Die Chance besteht erst, wenn die Pandemie beendet ist. Die Menschen müssen glücklicher werden, dann lebt sich’s auch anders. Vielleicht kommen wir zusammen, wenn wir wieder zusammen Feste feiern.

Von Kay Würker