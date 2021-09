Altenburger Spieleberaterin empfiehlt „Escape the Labyrinth“: Rätsel lösen, um Räume zu drehen

Altenburg

Liebe Leserinnen, liebe Leser, haben Sie schon einmal etwas von Escape-Räumen gehört? Für all jene, denen diese Räume unbekannt sind, will ich sie kurz beschreiben. In einem echten Raum sind allerlei Rätsel rund um ein „Ziel“ versteckt. Dieses Ziel ist oft ein Schlüssel, der es den Spielern erlaubt, wieder aus dem Raum zu entkommen. Er muss innerhalb einer bestimmten Zeit – meistens einer Stunde – gefunden werden.

Thematisch sind keine Grenzen gesetzt

Gespielt werden kann gemeinsam als Gruppe, was mit dem gemeinsamen Erleben auch den Spaßfaktor hebt, aber auch alleine. Die Räume können dabei thematisch stark variieren: Weltraum, Ägypten, DDR, mit Fokus auf Rätsel aus dem Bereich der Chemie, auf Kriminalistik oder Physik – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Es geht um den Reiz der Herausforderung. Auf jeden Fall eine spannende Freizeitbeschäftigung für Gruppen und Familien.

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Verwandtschaft zu einem echten Klassiker

Mittlerweile gibt es auch entsprechende Escape-Spiele für zu Hause, für Erwachsene und Kenner, Jugendliche und Einsteiger und natürlich für Kinder. Ein eben solches Escape-Spiel für die jüngsten Spieler möchte ich Ihnen heute mit „Escape the Labyrinth“ vorstellen. Es ist ab etwa 5 bis 6 Jahren mit bis zu vier Spielern spielbar. Optisch ist es mit dem Brettspiel-Klassiker „Das verrückte Labyrinth“ verwandt.

Nur wer Rätsel löst, findet aus dem Irrgarten

Auch bei „Escape the Labyrinth“ wird, wie der Name schon vermuten lässt, in einem ebensolchen gespielt. Der Irrgarten wird nach bestimmten Maßgaben aus den beiliegenden quadratischen Karten gebildet. Die Zielpunkte „Schlüssel“ und „Tor“ sind gut sichtbar, allerdings sind die Wege zu ihnen völlig verdreht.

Das Spiel orientiert sich in seinen Grundzügen am Klassiker „Das verrückte Labyrinth“. Quelle: Gabriele Orymek

Aufgabe der kleinen Spieler ist es nun, eine kleine Figur vom Start zu den beiden Schlüsseln und schließlich zum Tor zu bringen. Dafür müssen die Wege gedreht und ausgerichtet werden. Für jede Drehung wird dabei die Lösung eines der beiliegenden Rätsel benötigt. Die Aufgaben reichen dabei von kleinen Suchaufgaben bis hin zu Schattenbildern oder Zählfragen. Zur Kontrolle sind die Lösungen auf der jeweiligen Kartenrückseite zu finden. Das erleichtert gerade auch Kindern einen recht eigenständig spielbaren Ablauf, sobald dieser einmal verstanden wurde.

Auch Mama und Papa können miträtseln

Allerdings lohnt es sich auch für die Eltern, sich in der ersten Runde der Herausforderung gemeinsam mit ihren Sprösslingen zu stellen. Gemeinsam schaffen Sie das spielend. Und seien wir mal ehrlich: Zusammen mit Mama oder Papa Rätsel zu lösen, macht kleinen Abenteurern doch besonders viel Spaß.

Das Kinder-Rätselspiel „Escape the Labyrinth“ Spieltyp: Kinderspiel Empfohlenes Alter: ab 6 Jahre Spieler: 1 – 4 Spieldauer: ca. 15 Minuten Erscheinungsjahr: 2020 Verlag: Ravensburger Preis: ca. 7 Euro

Von Gabriele Orymek