Altenburger Spielkartenfabrik: Viel mehr als nur Skat und Rommé

Wenn es nach Stefan Luther geht, müsste man jeden, der sich für die Erklärung des Begriffs „Change Management“ interessiert, direkt in sein Unternehmen schicken. „Nein“, schmunzelt der Geschäftsführer der ASS Altenburger, „wir sind schon lange nicht mehr ,nur‘ die Skatfirma“. Seit 2012 hat Luther im Chefsessel des Unternehmens an der Leipziger Straße Platz genommen – und die Transformation der „Spielkarte“, wie die ASS von vielen Skatstädtern nach wie vor genannt wird, entscheidend mit begleitet.

Doppelte Belegschaft, doppelter Umsatz

Es ist ein Prozess, der sich zunächst in blanken Zahlen ausdrücken lässt: Von 150 Mitarbeitern im Jahr 2013 ist die Belegschaft inzwischen auf rund 300 Köpfe angewachsen. „Wir sind derzeit einer der größten privaten Arbeitgeber der Stadt“, freut sich Luther. Auch der Umsatz kann sich sehen lassen: Von früher etwa 20 Millionen hat der sich auf inzwischen gut 40 Millionen Euro pro Jahr verdoppelt.

Echte Dauerbrenner im Programm

Es ist aber auch ein Prozess, der sich in dem ausdrücken lässt, was hinter den Mauern des Unternehmens geschieht. Denn dort laufen zwar – natürlich – nach wie vor diverse Kartenblätter von Skat und Rommé bis Poker vom Band. Aber eben auch Kartensets und Pappteile, Spielpläne und Anleitungen sowie die komplette Konfektionierung für anspruchsvollere Spiele. Dazu gehören auch wirklich große Namen der Branche, darunter mit dem Spiel des Jahres 2009 „Dominion“ oder der „Exit“-Reihe des Kosmos-Verlags einige echte Dauerbrenner. „Wir sind inzwischen weit mehr als ein Produzent rein generischer Kartenspiele“, betont Stefan Luther. „Wir müssen auch immer schauen, was auf dem Markt passiert.“

Das eigene Portfolio immer im Blick: Im Marketingbüro ziehen bisherige Veröffentlichungen die Blicke auf sich. Quelle: ASS Altenburger

Verbindungen bis zum Disney-Konzern

Dafür, zu erkennen, was möglichst großes Potenzial verspricht, ist Elisa Posern zuständig. Die Produktmanagerin ist gemeinsam mit Kollegin Katrin Schlegel so etwas wie das „Trüffelschwein“ (O-Ton Stefan Luther) des Hauses, sie entscheidet, was ins Portfolio der ASS passt – und was eher nicht. „Ich bin für unser ASS-Handelssortiment verantwortlich, habe vom Konzept über die Ausgestaltung und die Produktentwicklung bis zur Kostenkalkulation alles im Blick“, umreißt sie ihr Tätigkeitsfeld. Ein nicht zu unterschätzender Job, „denn wir brauchen ein insgesamt ausgewogenes Portfolio, wollen möglichst beide Geschlechter und alle Altersklassen bedienen“. Obendrauf will zudem der Kontakt zu den zahlreichen Lizenzgebern gepflegt werden, unter denen sich auch Entertainment-Giganten wie Disney finden, die bei der ASS mit Produkten zu unter anderem „Die Eiskönigin“ oder den Marvel-Superheldenfilmen vertreten sind.

Den Markt im Blick

Daneben übernimmt die ASS auch die Distribution für Spiele von Partnerverlagen – ein Bereich, für den Katrin Schlegel die Verantwortung trägt. Ihre Aufgabe ist es, den Anspruch der Verlage in ein verkaufsfähiges Produkt zu gießen – und dabei realistisch zu bleiben und den jeweils passenden Markt dafür zu finden. „Ein Titel wie ,Caverna‘, der in einer drei Kilogramm schweren, gut 75 Euro teuren Box daherkommt, richtet sich eher an Expertenspieler und nicht an die breite Masse. Solch ein Artikel lässt sich eher schlecht bei großen Ketten platzieren. Umgekehrt braucht es aber auch einmal ein Zwei-Spieler-Spiel für einen schmalen Preis, der wiederum im breiten Handel gut läuft“, erläutert Schlegel.

Die Spielkarte ist nach wie vor das Herzstück der ASS Altenburger. Auf großen Maschinen werden einzelne Karten zurecht geschnitten. Quelle: ASS Altenburger

Spürnase für das nächste große Ding

Daneben gilt es, die potenziellen Kunden im Blick zu behalten und den über Jahre gewachsenen Kontakt zu zahlreichen Fachhändlern zu pflegen. „Auch dort sitzen Experten, die viel über das Kundeninteresse wissen und erkennen, welche Themen derzeit ziehen – und wie sich die Preisstruktur entwickelt“, weiß Katrin Schlegel. Und selbstverständlich versucht man auch in Altenburg, den nächsten Trend zu erkennen. Dabei hat man in der Skatstadt bereits ein feines Näschen bewiesen: „Den Trend zu Escape-Room-Spielen wie ,Exit‘ hatte beispielsweise lange niemand auf dem Schirm, auch bei ,Dominion‘ hat niemand gedacht, dass ein reines Kartenspiel so zieht“, blickt Stefan Luther zurück.

Enger Kontakt zu den Spiele-Fans

Das inzwischen um zahlreiche Erweiterungen gewachsene Deckbau-Kartenspiel ist dann auch eines der Spiele, die das ASS-Team vor besondere Herausforderungen stellen – und zum Teil auch ungewöhnlichere Herangehensweisen erfordern. Denn die Übersetzung der Kartentexte des US-Spiels ins Deutsche benötigt viel Fingerspitzengefühl und ein gutes Auge für sprachliche Details. „Dabei ist auch das Feedback der Fans für uns unverzichtbar“, erklärt Katrin Schlegel. Kein Wunder, immerhin ist das Spiel inzwischen auf einen Umfang von über 350 verschiedenen Karten angewachsen. „Entsprechend gilt es, in Sachen Begrifflichkeiten und Textlänge wirklich ganz genau zu arbeiten um größtmögliche Klarheit zu erhalten.“

Spiele soweit das Auge reicht: Im Hochregallager warten fertige Produkte darauf, die Fabrik zu verlassen. Quelle: ASS Altenburger

Corona-Krise verhindert Messen

Die Corona-Krise ist an der ASS nicht spurlos vorbei gegangen, auch wenn Kurzarbeit oder ähnliche Einschnitte bislang vermieden werden konnten, wie Stefan Luther betont. „Allerdings ist der Kontakt zum Endverbraucher schwieriger geworden, die großen Messen wie etwa die ,Spiel‘ in Essen finden nicht statt. Die Leute spielen zwar nach wie vor viel, verlassen sich aber derzeit eher auf etablierte Spiele als auf Neuheiten“, schildert er seine Erfahrungen.

Vorstoß in den digitalen Bereich

Trotzdem blickt Luther insgesamt optimistisch in die Zukunft: „Wir wollen natürlich weiter wachsen, unsere Distributionsleistungen ausbauen und auch an der Altenburger Spielewelt mitarbeiten“, zählt er auf. Auch der digitale Bereich werde dabei nicht ausgespart, wo man schon jetzt durch Kooperationspartner gut vertreten ist. So findet etwa so mancher Skat-Deck-Käufer im Päckchen einen Code für ein Online-Skat-Angebot. „Damit ist es auch möglich, quasi alleine von überall Skat gegen Menschen aus aller Welt zu spielen“, so Luther. Womit auch sinnbildlich das Ziel der ASS umrissen ist: „Wir wollen zu unserer Historie stehen aber gleichzeitig ein modernes Unternehmen entwickeln.“ Es sieht alles danach aus, dass man dafür auf einem guten Weg ist.

Von Bastian Fischer und Gabriele Orymek