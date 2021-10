Altenburger Sportvereine klagen über Mitgliederschwund und Nachwuchsprobleme

Altenburg

Am Mittwochabend versammelten sich 64 Vereinsmitglieder des Kreissportbundes Altenburger Land in der Music Hall in Altenburg. Zum Anlass des zehnten Kreissporttages sprachen die Anwesenden über die vergangenen drei Jahre des Vereins und debattierten über künftige Anforderungen.

Dass ein Großteil der vergangenen drei Jahre von der Corona-Pandemie eingenommen wurden, war ein erwartbar großes Thema während der Veranstaltung. „Von den Einschränkungen der Pandemie war und ist der Sport nach wie vor betroffen“, stellte Landrat Uwe Melzer fest. Vereinsvorsitzender Hendrik Baum machte die Situation für die Anwesenden deutlich: Er sprach von ausgefallenen Veranstaltungen und dem Wegfall von Mitgliedern, Trainern und ganzen Sportstätten. „Der Verein hat 270 Kinder weniger als noch vor drei Jahren“, sagte Baum. Dieser Verlust von Mitgliedern sei bedauerlich.

Vereinsvorsitzender Hendrik Baum fasst die vergangenen drei Jahre des Vereins zusammen. Quelle: Friederike Pick

Gerade jetzt ist Vereinssport wichtig

Dabei waren sich verschiedene Rednerinnen und Redner an diesem Abend einig, dass der Sport gerade in Zeiten der Pandemie besonders wichtig ist. „Es gibt 60 Prozent mehr adipöse Kinder“, argumentierte der Vereinsvorsitzende. Außerdem treten vermehrt psychische Erkrankungen auf und ein Gefühl der Perspektivlosigkeit, so Baum. Der Vereinssport leiste dahingehend vielfältige Aufgaben, zum Beispiel vermittle er Zusammenhalt, Identifikation und Teamfähigkeit. „Der Sportverein erfüllt die Funktion, die Jugend zusammenzubringen und die Gesellschaft zusammenzuhalten“, ergänzte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann war ebenfalls zu Gast. Quelle: Friederike Pick

„Sport verbindet“, sagt auch Bernd Wannenwetsch, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Altenburger Land. Er bedankte sich am Mittwochabend dafür, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Sport zu machen, und überreichte dem Vereinsvorsitzenden feierlich einen Scheck über 3000 Euro. Es sei wichtig, dass die Gesellschaft nach der Pandemie wieder zusammenwachse, so Wannenwetsch.

„Altenburg verliert Anwohner“

Finanziell habe der Verein in den drei Jahren vor allem unter dem Wegfall von Veranstaltungen gelitten, erklärte Schatzmeister Robert Streu. Was die Zukunft betrifft, sorgte sich der Vorsitzende Baum jedoch vor anderem: „Altenburg verliert Anwohner.“ Daher sprach er während der Versammlung mehr vom Geldausgeben als vom Sparen. In Bezug auf Sanierungen von Sportstätten der Region zum Beispiel bestehe weiterhin erheblicher Handlungsbedarf. Auch das Organisieren sportlicher Veranstaltungen sei wichtig. „Die werben für unsere Region“, sagte Baum.

Vereine brauchen Nachwuchs, der Verantwortung übernimmt

Während der Aussprache, bei der sich alle Anwesenden zu Wort melden durften, zeigte sich eine weitere Sorge der Mitglieder in Bezug auf die Zukunft: Es fehlt an Nachwuchs. „Die jüngere Generation ziert sich davor, Verantwortung zu übernehmen“, sagte der Vorsitzende Baum. Vereinsmitglied Ivo Schöne vom PSV Schmölln schlug diesbezüglich vor, bürokratische Abläufe zu vereinfachen. „Wir suchen junge Leute, aber die haben da keinen Bock drauf“, sagte Schöne. Abrechnungen zum Beispiel könne man mehr auf Vertrauensbasis regeln.

Der Vereinsvorstand des KSB bleibt in gleicher Besetzung erhalten. Quelle: Friederike Pick

Erst einmal bleibt aber alles wie gehabt, der amtierende Vorstand wurde von den Anwesenden in gleicher Besetzung wieder gewählt. „Trotz der situationsbedingten negativen Entwicklung schauen wir positiv in die Zukunft“, resümierte Baum die aktuelle Situation zum Abschluss seiner Rede.

Von Friederike Pick