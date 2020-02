Altenburger Stadtmensch-Initiative lässt über Projekte abstimmen

Altenburg

Mitmachen und mitentscheiden, welche Projekte in den kommenden Monaten umgesetzt werden: Die Stadtmensch-Initiative geht in diesen Tagen in die Vollen. Im Zuge des Ideenwettbewerbs „#selbermachen“ sind die Skatstädter seit Mittwochabend aufgerufen, per Online-Voting ihre Stimme für ihr Wunschvorhaben zu vergeben, teilt die Initiative mit.

Gesamtfördersumme von 80 000 Euro

Über 20 Vorschläge waren bis zum Stichtag am 27. Januar eingereicht worden und im Anschluss auf ihre Förderfähigkeit überprüft worden. Insgesamt 14 konkrete Projekte stehen aktuell zur Wahl, zu vergeben ist eine Gesamtfördersumme von 80 000 Euro.

Von Spielecafé bis Kunstgarten

Die Bandbreite der angestrebten Vorhaben ist groß. So wird etwa die Einrichtung eines öffentlichen Bücherschranks ebenso erwogen wie die Bereitstellung eines Elektro-Lastenfahrrads, dass von Bürgern bei Bedarf ausgeliehen werden kann. Auch die Idee eines mobilen Spielecafés, dass in einem umgenutzten Wohnmobil oder Verkaufswagen durch den Kreis touren soll, findet sich darunter.

Groß geschrieben wird zudem die Kunst: So wird vorgeschlagen, leer stehende Parzellen in einer Altenburger Kleingartenanlage zu sogenannten Kunstgärten umzugestalten. Ein anderer Vorschlag nimmt die Einrichtung eines Atelierhauses für Künstler im Stadtgebiet in den Blick.

Stichtag Ende Februar

Bis zum 23. Februar haben die Nutzer nun Zeit, ihren Favoriten im Voting zu unterstützen. Vorschläge, die bis zum Stichtag 228 Stimmen und mehr auf sich vereinen, kommen laut den Machern so gut wie sicher in den Genuss der Förderung. Projekte, die diese Marke verfehlen, allerdings mindestens 114 Stimmen erreichen, werden am 27. Februar im Rahmen eines öffentlichen Pitch im Open Lab in der Moritzstraße noch einmal detailliert vorgestellt – das Publikum entscheidet dann mit über die Zuschläge. Gleiches gilt, falls am Ende mehr qualifizierte Vorschläge zu Buche stehen, als Fördermittel verfügbar sind.

Die Übersicht über alle Projekte findet sich unter www.stadtmensch-altenburg.org, dort kann auch abgestimmt werden. Jeder Nutzer kann für beliebig viele Ideen voten, jedem Vorhaben allerdings nur einmal seine Stimme geben.

