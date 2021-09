Altenburger Stadtmensch-Macher im Interview: Was ist passiert mit 660 000 Euro Fördergeld?

Altenburg

Drei Jahre lief die Förderung für die Altenburger Initiative Stadtmensch mit rund 660 000 Fördermitteln vom Bund. Das am Donnerstag beginnende, viertägige Stadtmensch-Festival soll nun nicht das Ende, eher der Anfang sein, sagen die Projektkoordinatorin Anja Fehre und Festivalkoordinator Hannes Raetz im Interview.

War es aufwendig, das Festival nach dem ersten Anlauf noch einmal zu verschieben?

Hannes Raetz: Es war schon eine Herausforderung. Wir hatten es für 2020 geplant und mussten es dann noch einmal verschieben. Das tut natürlich weh und fordert Kraft. Aber jetzt wissen wir, dass wir es durchführen können und es klappt.

Wie viele Mitwirkende sind hinter den Kulissen dabei?

H.R.: Wir sind ungefähr 30 aktive Stadtmenschen. Zusätzlich sind da noch Menschen, die dazukommen und unterstützen. Da kommen wir sicher auf 80 bis 100.

Anja Fehre: Man muss ja auch sehen, dass hinter den einzelnen Programmpunkten auch Institutionen und Organisationen stehen, selbst wenn das ein Einziger initiiert hat. Das ist schon ein großes Netzwerk mittlerweile.

Die Initiative Stadtmensch rief nicht nur positive Reaktionen hervor. Manche Altenburger kritisieren, dass zwar viele Fördermittel geflossen seien, aber der direkte Effekt auf Altenburg nicht sichtbar würde. Was sagen Sie zu der Kritik?

A.F.: Die Kritik kenne ich und sie ist nicht neu. Nun muss man sagen, dass wir schon seit 2016 als Initiative aktiv sind. Wir haben 2018 das erste Festival veranstaltet, da flossen noch keine Fördermittel. Als sich die Erlebe was geht GmbH bereiterklärte, als Träger innerhalb der Zivilgesellschaft, diese massiven Fördermittel zu stemmen, war es normal, dass es noch mal einen Ruck in der Initiative gab. Dass wir uns noch mal neu strukturieren mussten. Da ist an der ein oder anderen Stelle Öffentlichkeitsarbeit hinten runtergefallen, das war nicht schön. Aber ich glaube, ein Problem ist auch, dass manchmal nur gesehen wird, was gesehen werden will.

Werben fürs Stadtmensch-Festival: Anja Fehre und Hannes Raetz. Quelle: Mario Jahn

Für viele war die Idee hinter Stadtmensch zu abstrakt, um zu verstehen, was mit den Fördermitteln passiert.

A.F.:Das liegt daran, dass die Idee der Gemeinwohl orientierten Stadtentwicklung hier in Altenburg komplett neu ist. Das ist ein Mindset, das gesetzt werden muss. Das in die Köpfe reinzubringen, war die Hauptaufgabe der ersten Monate und Jahre. Das hatten wir 2020 mit den Selbermachen-Projekten schon gut geschafft. Und dann kam Corona. Dazu kommt, dass wir viele Projekte nicht mit „Stadtmensch“ gelabelt haben und dann die Leute dachten, es wären Projekte von der Stadt. Dabei waren die von uns.

H.R.: Und genau deswegen machen wir dieses Festival. Für die Sichtbarkeit. Genau für die Menschen, die sich immer gefragt haben: Was machen die von Stadtmensch eigentlich? Wir können alle nur einladen, sich das Programm anzuschauen, vorbeizukommen und mit den Menschen zu reden.

Glauben Sie, dass Sie auch den durchschnittlichen Altenburger mit 50 Jahren erreichen, obwohl Stadtmensch ja sehr viel in den sozialen Netzwerken agiert?

H.R.: Ich glaube nicht, dass wir nur eine bestimmte Altersgruppe ansprechen. Bei dem Hashtag #machhalt ist eine 13-Jährige dabei, die ihr Projekt mit unserer Unterstützung durchzieht. Und das Nachtkonzert hat die 94-jährige Beatrix Kilényi nicht nur organisiert, sondern spielt auch mit. Und in diesem Rahmen haben wir wirklich alles. Und das ist die DNA, die wir vermitteln wollen. Jeder kann aktiv die Stadt mitgestalten.

A.F.: Das ist vielleicht auch der Trugschluss. Das Festival ist nicht zur Bürgerbespaßung da. Wir rufen dazu auf, dass die Stadtgesellschaft selbst tätig wird. Die Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger kritisieren, sich wünschen, die sollen auch von ihnen umgesetzt werden können. Das können wir als Initiative leisten. Wir können unterstützen, befähigen. Vermitteln und vernetzen. Aber dafür braucht es dieses Mindset. Und das ist ein Prozess.

H.R.: Im Festival wollen wir das möglichst sozial niederschwellig angehen. Ob man mitmacht oder nur zuschaut, völlig egal. Einfach mal hingehen. Wer sich dafür interessiert, wer wir sind und was wir machen: Am Wochenende zeigen wir es.

Programm-Highlights Donnerstag, 23. September: 18 Uhr: Festivaleröffnung auf den Treppen der Brüderkirche 18-19 Uhr: Fuck-Up Night. Oh Boy,... wenn Kommunikation total scheitert! Freitag, 24. September: 10 Uhr: Stadtführung einmal anders. Treffpunkt: Kornmarkt 10. 15-17 Uhr. Forschungsinstitut für Sinn und Unsinn. Treffpunkt: Marktplatz. 21.30-22.30 Uhr. Eccolo – Konzert in der Brüderkirche. Samstag, 25. September: ganztägig. Wallstreet Gallery. Öffentliche Ausstellung in der Wallstraße 11-12 Uhr: #Machhalt! Forum zu neuen Formen der Kommunikation. Treffpunkt: Roßplan ab 14 Uhr: Café Vélo mit gesegeltem Kaffee. Treffpunkt: Roßplan. Sonntag, 26. September: ganztägig: Safrantrail – die grüne Stadt. Markt. 14-14.45: Open Air-Gottesdienst mit Sandro Vogler auf den Stufen der Brüderkirche 16 Uhr: Aufführung „Tanzt mit Herz 2.0“ auf dem Marktplatz. Das komplette Programm unter www.stadtmensch-altenburg.org/festival

Soll das Festival nach den auslaufenden Fördermitteln einen Schlusspunkt setzen?

A.F.: Das Festival ist auf jeden Fall nicht das Ende. Eher der Anfang von noch mehr gemeinsamer Stadtentwicklung. Die Initiative bleibt natürlich bestehen, denn die Idee hängt nicht von Fördermitteln ab. Wir wollen weiterhin gemeinsam Stadt gestalten. Wir haben schon eine Anschlussfinanzierung über eine Schweizer Stiftung. Darüber können wir im ersten Schritt das Open Lab erhalten und die Ressource der Personalie weiter bedienen. Und anschließend können wir uns um die Initiierung eines Bürgerfonds kümmern.

Was bleibt von verschiedenen Aktionen wie „100 Tage, 100 Menschen“?

A.F: Was bei den 100 Aktionen beispielsweise noch nachschwingt, ist der Fakt, dass so viele Menschen Ideen im Hinterkopf haben und nur einen Schubs brauchen, um sie zu verwirklichen. Und nichts verpufft nach der Förderphase – alle angestoßenen Projekte werden von kleineren Gruppen weitergetragen.

Und das Festival soll einen großen Schubs geben?

A.F.: Genau.

Von Katharina Stork