Altenburger Stadtrat berät neue Bundesstraße, höhere Gebühren und mehr

Altenburg

Wenn der Altenburger Stadtrat zu seiner Premierensitzung in diesem Jahr zusammenkommt, steht gleich ein breites Themenspektrum auf dem Programm. So berät das Gremium am Donnerstag ab 17.30 Uhr im Goldenen Pflug unter anderem über die neu zu bauende Westumfahrung der Skatstadt, geänderte Bedingungen und höhere Gebühren für die Bürgerräume sowie die Entwicklung der Innenstadt.

Höhere Mieten für Music Hall, Herrenhaus & Co.

Den Anfang machen nach einigen Formalia und der zur letzten Sitzung verschobene Wachwechsel auf der Position des Schlossorganisten (Abschied Felix Friedrich, Vorstellung Daniel Beilschmidt) personelle Veränderungen der Fraktion SPD/Grüne in Ausschüssen. Im Anschluss befinden die Volksvertreter über neue Regeln zu Aufwandsentschädigungen des Theaters Altenburg-Gera für Aufsichtsräte (ermäßigte Eintrittskarte, Fahrtkostenpauschale von 15 Euro). Danach geht es dann um die Änderung der Mietbedingungen und steigende Gebühren für die Miete von städtischen Räumen für Hochzeiten und andere Veranstaltungen. Dazu zählen etwa die Music Hall, das Herrenhaus Oberzetzscha oder das Stadtteilzentrum Altenburg-Nord.

Verkehrsprojekte und Bauvorhaben

Um die seit rund zehn Jahren ruhenden Pläne zu einer neuen Bundesstraße im Westen beziehungsweise Nordwesten Altenburgs wiederzubeleben, will das Gremium danach einen entsprechenden Beschluss fassen. Nötig wird dieser, weil die sogenannte Westumfahrung im Bundesverkehrswegeplan steht und man vorankommen will, um nicht zu riskieren, dort wieder rauszufliegen. Zudem gibt es Informationen zum Stand des Verkehrskonzepts und ist das Projekt „Hofhalten“ zu beschließen, von dem die Innenstadt profitieren soll. Beschlüsse zu Bauprojekten, etwa dem Eigenheimstandort Franzosengraben, und baurechtliche Änderungen von Flächennutzungsplänen komplettieren die aus 21 Punkten bestehende Tagesordnung.

Von Thomas Haegeler