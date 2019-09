Altenburger Stadtrat beschließt Sanierung der Moritzstraße

Altenburg

Die Moritzstraße wird saniert. Das beschloss der Altenburger Stadtrat am Donnerstagabend letztlich mit klarer Mehrheit. Dem vorausgegangen war eine lebhafte, fast einstündige Debatte. An deren Ende lehnten 20 Volksvertreter den Antrag von Pro Altenburg ab, den grundhaften Ausbau des Zubringers zum Markt zu begrabenund stattdessen eine noch zu benennende andere Straße zu sanieren, die es nötiger hat. Elf Stadträte stimmten für den Stopp.

OB-Appell: Verlässlich gegenüber Bürgern sein

Laut dem für Bau zuständigen Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD) wird die Moritzstraße nächstes Jahr gemacht. Mit dieser Nachricht verließen die wiederholt erschienenen Anwohner die Sitzung erleichtert. Sie waren es auch, die erneut angefragt hatten, wann die Verwaltung etwas gegen das Lärmproblem unternimmt. Rückenwind erhielten sie dafür von Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), der die Belastung konkret machte. Demnach habe er selbst erlebt, wie schon durch bloßes Vorbeifahren von Autos das Geschirr auf einem Tisch im Erdgeschoss der Moritzstraße 6 gewackelt habe.

Am Ende wurde die Entscheidung Ausbau oder nicht sogar zur Grundsatzfrage in Sachen Vertrauen in die Lokalpolitik. „Ich werbe eindringlich dafür, unsere Verlässlichkeit gegenüber dem Bürger zu beweisen und die Moritzstraße zu sanieren“, sagte der Rathauschef vor dem Hintergrund, dass sonst die bisherigen Planungen für 11 000 Euro umsonst gewesen wären, man sich wiederholt in einer Sache umentscheide – und das ohne konkrete Alternative und ohne Wissen, ob das Land zustimme. Zumal eine Reparatur das Problem nur zeitweise löse und man die dafür nötigen 100 000 Euro nicht habe. „Viel Spaß beim Streichen im Haushalt.“

100 Prozent Eigenmittel oder 100 Prozent Förderung

Auf die finanziellen Auswirkungen wies ebenfalls Rosenfeld hin. Auch wenn er Pro Altenburg Recht gab, dass es „schlimmere Straßen als die Moritzstraße“ gibt. „Bei einer Reparatur wären 100 Prozent Eigenmittel fällig, statt den grundhaften Ausbau mit 100 Prozent Fördermitteln zu bestreiten“, so der Bürgermeister. „Wir sollten das jetzt machen und nicht Jahre warten, um im Sanierungsgebiet voranzukommen.“

Ähnlich äußerten sich Marion Noori ( CDU), die zudem an die „demokratische Entscheidung“ für die Sanierung im Bauausschuss vor zwei Jahren erinnerte, und Nikolaus Dorsch. Der SPD-Fraktionschef fand es zudem „schwierig“, dass nun ein berechtigtes Anliegen gegen ein anderes ausgespielt werden soll: „Wir wollen, dass am Ende alle gewinnen.“ Auch die Linke stellte sich gegen die Rolle rückwärts. „Wir haben das Projekt mit dem Haushalt zementiert, so Fraktionschefin Kati Klaubert. Es sei wohlüberlegt gewesen. „Jetzt alles aufzubrechen, käme einem Schildbürgerstreich gleich.“

Stadtforum stützt Pro-Altenburg-Aktion

Einreicher Peter Müller intervenierte aber, dass im Bauausschuss nie ein grundhafter Ausbau beschlossen worden sei, sondern nur eine Sanierung. Dagegen musste der Pro-Altenburg-Vorsitzende sich die Kritik der Rathausspitze gefallen lassen, dass die Moritzstraße nachweislich noch nie grundhaft ausgebaut wurde und auch kein Euro aus den jüngsten Steuererhöhungen in das Projekt fließt, wie er nahegelegt hatte. Laut Rosenfeld wurden 1995 nur die obere Schicht und das Pflaster erneuert.

Unterstützung bekam Pro Altenburg nur von Teilen des Stadtforums, die andere Dinge wichtiger finden. Ihm fehle ein klarer Plan, was man in den nächsten Jahren im Sanierungsgebiet erreichen wolle, sagte Fraktionschef Johannes Schaefer. Zudem sei ihm unklar, ob in der Moritzstraße nun eine gerade Strecke oder eine verkehrsberuhigte Zone entstehen, Busse fahren oder Bäume gepflanzt werden sollen. Das wird sich laut Rosenfeld ab Oktober entscheiden. Denn dann werden die Planungen weiter vorangetrieben, indem man sich für eine der vier vorliegenden Varianten entscheidet.

Von Thomas Haegeler