Altenburger Stadtrat sagt Ja zur Bewerbung: So viel soll die Landesgartenschau 2028 kosten

Es ist ein klares Signal Richtung Erfurt. Einstimmig hat der Altenburger Stadtrat am Donnerstagabend Ja zur Bewerbung der Skatstadt für die 6. Thüringer Landesgartenschau (Laga) 2028 gesagt. Mit diesem Rückenwind bleibt den Verantwortlichen um Oberbürgermeister André Neumann (CDU) nun bis 31. Oktober Zeit, das Konzept beim federführenden Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft einzureichen und dafür zu werben.

Vier Einzelbereiche und „die ganze Stadt als Gartenschau“

Anfang 2022 bereist dann eine Jury alle der derzeit sieben Laga-Bewerber, unter denen Altenburg – nach dem Rückzug Hildburghausens – die einzige Einzelstadt ist. Ob die Skatstadt mit ihrem nun verabschiedeten und stark auf Nachhaltigkeit setzenden und mit „Garten. Schau. Spiel. Stadt.“ betitelten Konzept das Rennen macht, entscheidet sich ab Mai nächsten Jahres.

Das Konzept, das vom mit vielen Laga-Wassern gewaschenen Landschaftsarchitektenbüro Arc.grün aus dem bayerischen Kitzingen für knapp 65 000 Euro erstellt wurde, setzt auf „die ganze Stadt als Gartenschau“. Dabei gibt es mit Blauer Flut/Kleiner Teich, Innenstadt, Schloss und Großer Teich vier Einzelbereiche, wovon nur der letzte abgesperrt sein und Eintritt kosten soll.

Arc-grün-Geschäftsführer Thomas Wirth (vorn) erklärt im Sommer bei Spaziergängen durch Altenburg Bürgerinnen und Bürgern, wie sich die Altenburger Innenstadt durch die Landesgartenschau verändern soll. Quelle: Christiane Leißner

Taschen-Gärten und ein Schwimmbad als Blumenhalle

Während im kostenlosen Kernbereich der Blauen Flut die Themen Wassergärten und nachhaltige Lebensmittelproduktion ganz oben stehen, stechen in der Innenstadt Taschen-Gärten – nach dem Vorbild der New Yorker Pocket Parks – hervor, die auf Brachen entstehen sollen. Auf dem Schloss sollen geheime Gärten und der Agnesgarten mit Ritterspielen für Kinder „ein echtes Pfund“ werden, wie Arc.grün-Geschäftsführer Thomas Wirth bei der Vorstellung sagte. Am Großen Teich hingegen kristallisiert sich das zur Blumenhalle umfunktionierte Schwimmbad als Highlight heraus.

Derzeit Defizit von 1,1 Millionen Euro

Die Kosten dafür belaufen sich geschätzt auf 27,5 Millionen Euro. Zieht man die Förderungen des Landes ab, blieben für Altenburg knapp sieben Millionen Euro als Eigenanteil übrig. Dieser soll laut OB komplett aus Krediten bestritten werden. Rechnet man die mit 7,2 Millionen Euro bezifferten Durchführungskosten gegen die kalkulierten Einnahmen aus 300 000 Besuchern, bleibt derzeit ein Defizit von 1,1 Millionen Euro. Das soll durch Merchandising-Artikel wie ein Kartenspiel noch reduziert werden.

Von Thomas Haegeler